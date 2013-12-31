Андрей Кобяков и Валерий Вакульчик поздравили детей в реабилитационном центре и детском доме

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» продолжается. Глава Администрации президента Беларуси посетил столичный детский дом №6. Андрей Кобяков поздравил его воспитанников с наступающим Новым годом, вручил подарки. Дети рассказали о своих новогодних мечтах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мебель и компьютер подарили сотрудники КГБ детскому реабилитационному центру в Минске. Председатель Комитета Валерий Вакульчик вручил детям сладкие новогодние подарки. Эта поездка — тоже часть республиканской акции «Наши дети». КГБ постоянно оказывает помощь этому реабилитационному центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.