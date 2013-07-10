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  • Оздоровительный проект для школьников Союзного государства: 12 дней россияне отдыхали под Минском, а белорусы - в Ярославской области

Оздоровительный проект для школьников Союзного государства: 12 дней россияне отдыхали под Минском, а белорусы - в Ярославской области

10 июля 2013 14:47
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Новости Беларуси. Оздоровительный проект для школьников Союзного государства реализуют на Любанщине. В течение 12 дней россияне отдыхали на территории Минщины, белорусские же дети были в Ярославской области. Участники совместной смены -  учащиеся учреждений образования Минского региона и воспитанники международного профильного оздоровительного лагеря «Патриот» из поселка Некрасовское.

 Сотрудничество Любанщины и Ярославской области России проводится 13 лет подряд. Главная цель - укрепление международных дружеских связей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Дети # Детские лагеря в Беларуси

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