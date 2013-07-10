Оздоровительный проект для школьников Союзного государства: 12 дней россияне отдыхали под Минском, а белорусы - в Ярославской области

Новости Беларуси. Оздоровительный проект для школьников Союзного государства реализуют на Любанщине. В течение 12 дней россияне отдыхали на территории Минщины, белорусские же дети были в Ярославской области. Участники совместной смены - учащиеся учреждений образования Минского региона и воспитанники международного профильного оздоровительного лагеря «Патриот» из поселка Некрасовское.

Сотрудничество Любанщины и Ярославской области России проводится 13 лет подряд. Главная цель - укрепление международных дружеских связей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.