Победитель фотоакции СТВ «Мой ребёнок» - голубоглазая Василиса Банасевич

Первые агу и обаятельные улыбки! Самой очаровательной малышкой месяца зрители телеканала СТВ назвали полугодовалую Василису. Познакомимся с ней прямо сейчас!

Губки бантиком, бровки домиком, розовые щечки! В семье Банасевичей полгода назад появилось маленькое солнышко! Кроха Василиса, как героиня русских народных сказок, растет красавицей и умницей! Голубые глаза девочки, и правда напоминают васильки! С именем родители не прогадали, да и идея пришла волшебно, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юлия Банасевич:

На седьмом месяце беременности приснилась девочка Василиса. А до этого мы тоже хотели назвать двойным именем, т.е. мужское и женское. Когда она появилась на свет, посмотрела и решила, что 100% Василиса.

От любимого музыкального репертуара и танцев до утренней бодрой разминки! Жизнь Василисы – череда ежедневных открытий, которые она встречает с восторгом! Внимательная и любознательная! Мимо исследователя не ускользнет ни одна игрушка, и, конечно, пройдет пробу на вкус, ведь у девочки уже режется третий зубик! Премудрости Василисам не занимать – увлекательную сказку про лисичку-сестричку малышка изучает с интересом! Самые яркие кадры сразу попадают в фотолетопись семьи Банасевичей.

Юлия Банасевич:

У нас альбом с самого рождения, есть даже первое УЗИ наше и самые первые фотографии. Буквально по месяцу собираем фотографии, чтобы Василиса видела пошаговую свою жизнь, когда вырастет.

Гардероб у Василисы прекрасный! На фото модель в милых распашонках и чепчиках. Победил же наряд настоящей принцессы! Этот портрет родственники называют маленькой иконкой и неспроста, фото сделали на крестины.

Колесить на родной улице Слободской маленький гномик готов до четырех часов! Причем выспаться – это программа минимум. Самое главное – найти новых друзей. И неважно ворчливых пчел или близких по духу ребятишек… Общительную и спокойную Василису хорошо знают во дворе, а местные бабушки с радостью готовы понянчить обаятельную куколку!

Юлия Банасевич:

Любит смотреть на большие машины, когда проезжают, на предметы всякие. Ей очень нравится, она прямо замирает.

Любишь кататься с ветерком – помогай семье по хозяйству! Папина дочка научилась все прогулки проводить с пользой!

Юрий Банасевич:

Фотографировать ее очень легко, потому что дети очень естественные, показывают искренность. На прогулке, пока мамы нет, мы любим помыть машину втихаря, чтобы мама не знала.

Рецепт детской фотографии от семьи Банасевичей прямо сейчас!

Юлия Банасевич:

Держать под рукой фотоаппарат и вовремя сфотографировать, потому что они не умеют позировать, как взрослые, поэтому нужно словить момент!