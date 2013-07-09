Новости Беларуси. Пострадавшие от аварии на АЭС «Фукусима» дети пройдут оздоровление в Беларуси. Президент Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств для организации их отдыха в нашей стране.

25 подростков приедут в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» 29 июля и пробудут здесь по 9 августа.

Аналогичная гуманитарная помощь была оказана Японии в 2012 году, когда по приглашению президента Беларуси 10 подростков из регионов, пострадавших от аварии на АЭС «Фукусима», отдыхали в «Зубренке». Дети побывали на экскурсиях, участвовали в развлекательных мероприятиях, проходили лечение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.