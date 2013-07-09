Средняя зарплата школьников в трудовых лагерях - 600 тысяч

Новости Беларуси. Только за первый летний месяц на Минщине более 2 тысяч школьников с пользой провели время в 11 лагерях труда и отдыха.

Так, в Крупках, Несвиже и Клецке ученики благоустроили зеленые зоны, ухаживали за клубничными плантациями. Дзержинские ребята шили белье и занимались сборкой автозапчастей. Средняя зарплата составила почти 600 тысяч рублей.

Но трудовое лето на этом не заканчивается. Очередной «ученический десант» помогает сельхозорганизациям области.

Минская областная сельскохозяйственная опытная станция каждый год ждет юных помощников. Сегодня школьники ответственны за чистоту посевов зерновых и бобовых культур. Если бы за это ставили оценки, то каждый бы получил самый высокий балл, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Силков, заведующий отделом семеноводства зерновых и зернобобовых культур Минской областной сельскохозяйственной опытной станции:

Организация работы с детьми у нас такая: у нас 6 человек техников, и на каждого техника, в зависимости от количества детей, приходится по 2-3 школьника. Техники им подсказывают, помогают, контролируют. Спасибо ребятам, что они нам помогают. Они молодцы.