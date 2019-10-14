«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста

В 15 лет Яна потеряла маму. Бабушка и тети помогли не растерять любовь к миру. Девушка возглавила ресторан и стала украшать жизнь сирот. Добро растопило боль.

Яна Головко, волонтер Белорусского Общества Красного Креста:

Когда мы жили в Светлогорске, я услышала про социально-педагогический центр и решила организовать какое-нибудь мероприятие для этих детей. Клоун и мыльные пузыри тогда подключились.

Сегодня Яна замечательная жена, мама и волонтер Красного Креста. Ее декретный расписан по часам. Вместе с командой неравнодушных она навещает малышей в больницах и приютах. Вот и эту ночь вместе с мужем мастерили кисти и шаблоны, чтобы дети могли нарисовать свою осень.

Виктор Головко:

Почти на каждое мероприятие мы ездим вместе. В парках проводится, на праздниках города.

А на кухне, как в ресторане. Фирменными рецептами хозяюшка делится в Instagram под хэштегом вяка_еда. Это заглавные буквы всех членов семьи.

Кирилл Гловко:

Я составлял инструкцию, чтобы из черники сделать кексики.

«Ароматом добра» Яна делится с пожилыми людьми. Раз в месяц готовит пироги и отправляется в гости. Валентина Ивановна не может нарадоваться: у нее появился родной человек!

Валентина Лесовая:

Она пришла, мне холодильник помыла, ванную почистила, как у себя она делает. Она всегда с улыбкой – это дорогого стоит!

Яна всегда с настроением и сюрпризами торопится к своим маленьким друзьям. В этом социально-педагогическом центре у каждого своя история. Кого-то родители оставили временно, кого-то – навсегда. Вместе с командой «Smile Rangers» устраивают спектакли, рисуют и крепко обнимают.

Антонина Романович, волонтер команды «Smile Rangers»:

Надо было делать из шаров фигурки, Яна впервые тогда пришла участвовать на такое мероприятие и очень переживала за то, что она не сможет завязать шарик, в итоге за ней стояла очередь детей, которые просили сделать собачку.

Наталья Гончаревич, сотрудник социально-педагогического центра с приютом Центрального района г. Минска:

Это творчество и помощь с домашним заданием по урокам. Не каждый на это способен.

Уходить всегда грустно. Из Речицкого интерната у Яны в шкатулке наравне с драгоценностями лежит стирка от одного мальчика. Яна Головко:

Лучше приходить как педагог, но не вдаваться в такие близкие отношения, потому что потом будет хуже и волонтеру, и ребенку.