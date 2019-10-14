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«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста

14 октября 2019 06:53
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В 15 лет Яна потеряла маму. Бабушка и тети помогли не растерять любовь к миру. Девушка возглавила ресторан и стала украшать жизнь сирот. Добро растопило боль.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-1

Яна Головко, волонтер Белорусского Общества Красного Креста:
Когда мы жили в Светлогорске, я услышала про социально-педагогический центр и решила организовать какое-нибудь мероприятие для этих детей. Клоун и мыльные пузыри тогда подключились.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-4

Сегодня Яна замечательная жена, мама и волонтер Красного Креста. Ее декретный расписан по часам. Вместе с командой неравнодушных она навещает малышей в больницах и приютах. Вот и эту ночь вместе с мужем мастерили кисти и шаблоны, чтобы дети могли нарисовать свою осень.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-7

Виктор Головко:
Почти на каждое мероприятие мы ездим вместе. В парках проводится, на праздниках города.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-10

А на кухне, как в ресторане. Фирменными рецептами хозяюшка делится в Instagram под хэштегом вяка_еда. Это заглавные буквы всех членов семьи.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-13

Кирилл Гловко:
Я составлял инструкцию, чтобы из черники сделать кексики.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-16

«Ароматом добра» Яна делится с пожилыми людьми. Раз в месяц готовит пироги и отправляется в гости. Валентина Ивановна не может нарадоваться: у нее появился родной человек!

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-19

Валентина Лесовая:
Она пришла, мне холодильник помыла, ванную почистила, как у себя она делает. Она всегда с улыбкой – это дорогого стоит!

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-22

Яна всегда с настроением и сюрпризами торопится к своим маленьким друзьям. В этом социально-педагогическом центре у каждого своя история. Кого-то родители оставили временно, кого-то – навсегда. Вместе с командой «Smile Rangers» устраивают спектакли, рисуют и крепко обнимают.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-25

Антонина Романович, волонтер команды «Smile Rangers»:
Надо было делать из шаров фигурки, Яна впервые тогда пришла участвовать на такое мероприятие и очень переживала за то, что она не сможет завязать шарик, в итоге за ней стояла очередь детей, которые просили сделать собачку.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-28

Наталья Гончаревич, сотрудник социально-педагогического центра с приютом Центрального района г. Минска:
Это творчество и помощь с домашним заданием по урокам. Не каждый на это способен.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-31

Уходить всегда грустно. Из Речицкого интерната у Яны в шкатулке наравне с драгоценностями лежит стирка от одного мальчика.

Яна Головко:
Лучше приходить как педагог, но не вдаваться в такие близкие отношения, потому что потом будет хуже и волонтеру, и ребенку.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-34

Свою печаль молодая мама оставляет за дверью. Со своими подопечными она всегда на телефоне. Выписывает им журналы про путешествия и верит в лучшее.

Антонина Романович:
За эти 30 мин. мы успеваем пролистать ленту в Instagram, а волонтеры за эти 30 мин. могут подарить счастье ребенку.

«Она всегда с улыбкой». Как молодая мама работает волонтёром Красного Креста-37

 

# Белорусское общество Красного Креста # Дети # Фотофакт # волонтеры

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