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Заслуженный учитель Республики Беларусь: «Сейчас дети совершенно другие, в каких-то вопросах они являются более прогрессивными»

04 октября 2019 09:08
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Свой профессиональный праздник учителя Беларуси отмечают уже в это воскресенье.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный учитель Республики Беларусь, директор ГУО «Гимназия №1 имени Ф. Скорины г. Минска» – Наталья Бушная.

Заслуженный учитель Республики Беларусь: «Сейчас дети совершенно другие, в каких-то вопросах они являются более прогрессивными»-1

Почему Наталья Бушная стала учителем? Какие новшества прижились в гимназии №1? Тяжело ли сейчас педагогам учить детей? Нужны ли оценки в обучении? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Заслуженный учитель Республики Беларусь: «Сейчас дети совершенно другие, в каких-то вопросах они являются более прогрессивными»-4

# Учитель # Дети # Наталья Бушная # Фотофакт

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