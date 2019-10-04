Заслуженный учитель Республики Беларусь: «Сейчас дети совершенно другие, в каких-то вопросах они являются более прогрессивными»

Свой профессиональный праздник учителя Беларуси отмечают уже в это воскресенье.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный учитель Республики Беларусь, директор ГУО «Гимназия №1 имени Ф. Скорины г. Минска» – Наталья Бушная.
Свой профессиональный праздник учителя Беларуси отмечают уже в это воскресенье.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный учитель Республики Беларусь, директор ГУО «Гимназия №1 имени Ф. Скорины г. Минска» – Наталья Бушная.
Почему Наталья Бушная стала учителем? Какие новшества прижились в гимназии №1? Тяжело ли сейчас педагогам учить детей? Нужны ли оценки в обучении? Узнаете, посмотрев видеоматериал.