Марс, Гедымин, Славяна и Добрыня: какими еще необычными именами называют своих детей белорусы

В XXI веке родители стараются быть оригинальными и придумывают для своих чад особенные имена. Одни при выборе руководствуются семейными ценностями. Для других важно, чтобы имя было редким и необычным. А некоторые в погоне за модой нарекают детей именами персонажей из известных фильмов и мультфильмов.

Как правило, белорусы отдают предпочтение популярным европейским или дают новую жизнь давно забытым старославянским. В семье Шайбак с именами детей определились задолго до их появления на свет. Решение принималось единогласно обоими родителями. Самое важное в выборе, вспоминает мама Виктория, чтобы имена дочери и сына были полными. Виктория Шайбак, мама Василисы и Савелия:

Мы услышали имя Савелий, оно нам понравилось и больше никаких вариантов мужских имен мы не рассматривали. Дочь мы назвали Василисой, прежде всего в честь моего отца, моего отца звали Василий. Плюс ко всему Василиса – это красивое имя, которое связано со сказочными персонажами, с каким-то волшебством, добром и очень хочется, чтобы у наших детей была светлая судьба.

Имя – важный дар, который может повлиять на судьбу. Наши предки верили, что правильно выбранное по значению имя поможет ребенку найти свое истинное призвание в жизни, вырасти здоровым, сильным и счастливым. Считалось и считается до сих пор, что от значения имени будут зависеть и основные черты характера, привычки и поведенческие мотивы человека. Елена Кутузова, корреспондент:

Ученые-антропонимисты годами ищут ответ на вопрос: что означают имена людей? Они сопоставляют психологические портреты носителей одинаковых имен и проводят анализ, на основании которого выделяют особые качества, которые характерны значению имени того или иного человека.

В этом году в нашей стране список самых распространенных женских имен возглавляют – София, Мария, Анна, Ксения и Алиса. В топ-5 мужских вошли – Артем, Кирилл, Максим, Михаил и Даниил. Встречаются также редкие и нетипичные, например, Есфирь, Славяна, Ясмина, Забава, Лилит, Марфа, Пелагея, Николь, Фиона. А еще Стефан, Марс, Макарий, Гедымин, Адам, Глен и Добрыня. Кстати, союзы белорусок с восточными мужчинами вносят в списки имен некоторые коррективы.

Наталья Смолер, начальник отдела ЗАГС администрации Заводского района г. Минска:

Называют именами восточных стран, но в будущем, допустим, в детском садике или в школе это вызывает затруднение в общении и деток, и воспитателей. И мамы, как правило, потом меняют детям имена, поэтому на будущее нужно думать, в какой стране ребенок будет жить.