Создание роликов и поездки на фестивали. Как детей обучают в киноакадемии в Минске

Программа этой киноакадемии не ограничивается созданием роликов, мастер-классами звёзд большого экрана и поездками на фестивали. Учителя заинтересованы, чтобы через творчество у ребёнка развивалась личность и воспитывались качества лидера.

Владимир Морозов, директор киноакадемии:

Мы делаем определённые этюды, мы снимаем фильмы с ними. Мы не ставим цель – сделать из каждого ребёнка режиссёра и актёра. Если ребёнок хочет и чувствует, что в этом его предназначение, мы ему, конечно, всячески в этом помогаем. Но, если ребёнок выбирает другую профессию, мы его поддерживаем в этом.

Владимир и Наталья Морозовы – настоящие профессионалы. В портфолио супругов Московская академия Натальи Нестеровой, Школа-студия МХАТ, карьера на ведущем телеканале России. Школу для будущих звёзд большого экрана они открыли всего несколько лет назад.

Владимир Морозов:

Если в прошлом году мы сразу замахнулись на короткометражный фильм и ребятам было немножко тяжеловато, то в этом году мы разделили. Мы начинаем с социального эксперимента. Это ролик, который дети придумают сами. В планах, признаётся Владимир Морозов, – открыть киношколу для взрослых. Родители грезят о большом кино не меньше детей.

А это – цитадель творчества. Число объединений по интересам в Минском государственном Дворце детей и молодежи поражает воображение. В этом году их сумма переваливает за 800. Владислав Боев, корреспондент:

Пойти на кружок, в секцию или клуб никогда не поздно. И хоть последнюю заявку в Минском государственном Дворце детей и молодежи официально приняли 8 сентября, новичкам здесь рады круглый год.

Изо дня в день сюда приходят больше 8.000 молодых людей. От 3 лет и до 31 года. К слову, в этом сезоне дворец празднует 55-ую годовщину. За более чем полувековую историю местные коллективы исколесили буквально пол-Земли. Сергей Молочников, заместитель директора Минского государственного Дворца детей и молодежи:

Во дворце работает два заслуженных любительских коллектива Республики Беларусь: это ансамбль народного танца «Чабарок» и хор «Крынічка». Три образцовых коллектива: это образцовый ансамбль танца «Антре», это образцовый эстрадный оркестр и образцовая вокальная студия «Форте».

С мальчиками и девочка занимаются больше 300 педагогов. Каждый год в штат принимают до 15 молодых специалистов. Кружок по душе проще всего выбрать на сайте дворца. Сергей Молочников:

Направления новых объединений по интересам во Дворце детей и молодежи возникают нестихийно и неслучайно. Каждый год отдел социологического мониторинга изучает интересы детей, учащихся во дворце, образовательные запросы родителей, которые приводят детей во дворец.