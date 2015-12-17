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Акция «Наши дети»: Белорусский детский фонд поздравил воспитанников домов семейного типа

17 декабря 2015 18:28
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Новости Беларуси. Мечты сбываются! В преддверии новогодних праздников заветные желания воспитанников домов семейного типа из разных уголков страны исполнил Белорусский детский фонд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках республиканской акции «Наши дети» ребятам вручили сладкие подарки, мягкие игрушки. Также они получили возможность посетить Национальную библиотеку и столичный аквапарк.

С предстоящими новогодними праздниками детей поздравили и известные белорусские артисты. Мастера декоративно-прикладного искусства провели зрелищные мастер-классы по аквагриму и изготовлению новогодних сувениров.

# Акции # Дети

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