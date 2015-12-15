Первый в столичном микрорайоне «Лебяжий» ясли-сад открыли 15 декабря

Новости Беларуси. Большой подарок для маленьких минчан. Первый в микрорайоне «Лебяжий» ясли-сад 15 декабря открыли по улице Ржавецкой.

Детское царство рассчитано на 190 малышей. Организовано десять групп для дошкольников в возрасте от 2 до 6 лет.

В распоряжении воспитанников все необходимое – игровые комнаты, музыкальные и компьютерные классы, спортивные залы и даже бассейн.

О дошкольном учреждении, которое несколько лет ждал весь район, репортаж корреспондента программы «Столичные подробности» на СТВ.