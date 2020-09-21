Встречайте спокойно, не обрушивайтесь на него с вопросами. Как помочь ребёнку адаптироваться к школе после летних каникул
Трудности в адаптации после летнего отдыха испытывают не только взрослые, но и дети. Возвращение к школьному режиму они воспринимают крайне болезненно: если у взрослых отпуск, как правило, длится всего несколько недель, то их любимые чада расслабляются около трех месяцев. За это время они теряют способность быстро концентрироваться, а организм школьника успевает «забыть» о том, как справляться с учебными нагрузками.
Виктория Шинкаренко:
Последняя четверть у нас прошла практически на самообразовании, когда с детьми готовили сами уроки, учили, выполняли задания. Конечно, ребенок уже соскучился по общению с одноклассниками. Уже даже в конце прошлой четверти просился в школу.
Роман Шинкаренко:
У меня в школе есть друзья, я хотел поскорее с ними увидеться, поскольку на летних каникулах такой возможности не было, потому что я был далеко от Минска. Очень тяжело мне адаптироваться после летних каникул.
Прошло 3 недели с момента, как ребята пошли в школу. Многие родители столкнулись с тем, что дети категорически не хотят туда идти. Почему же так может происходить?
Ольга Гома, детский и семейный психолог:
Что касается первоклашек, изначально они идут в школу очень счастливые, заряженные, с огромным позитивом, потому что они к этому давно стремились. Но по истечению нескольких недель они понимают, что это немножко не то, чего они хотели. Очень важно здесь, чтобы родители рассказывали ребенку, что в школе он будет учиться, что там есть определенные правила, которые нужно соблюдать.
Очень важно обратить внимание на звоночки. Если вы видите, что ребенок категорически отказывается идти в школу, что он начал часто болеть, избегает школы, прогуливает, обманывает, то стоит обратиться к специалисту, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке, не имеет ли место буллинг, например.
Весомую роль играют и отношения с родителями. Важно, чтобы они были доверительными. Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайтесь на него с вопросами, дайте время отдохнуть, расслабиться. Если он чересчур возбужден, если хочет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте.
Ольга Гома:
Жизнь ребенка и семьи не должна вертеться вокруг школы. Родители очень часто об этом забывают, и когда ребенок идет в школу, разговоры только о школе. Важно уделить внимание каким-то другим увлечениям ребенка, просто проводить с ним время вместе, гулять, разговаривать об его эмоциях, не только о школе.
Если в семье существуют проблемы и ссоры, то ребенку будет сложнее адаптироваться в социуме, это может отразиться и на успеваемости. Когда что-то не получается, посоветуйтесь с учителем, врачом, психологом. Но самое главное – любите своего ребенка и все, что казалось трудным, будет вам по плечу.