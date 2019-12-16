Необычная интерактивная книга с любимыми сказками появилась в «Евроопт»: как её приобрести
«Любимые зимние сказки» – интерактивную книгу под таким названием предлагают положить под ёлку идейные вдохновители акции, которую проводит торговая сеть «Евроопт». В чем кроется главное волшебство этого сборника? Как получить такую красочную книгу?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» – Егор Хрусталев.
Расскажите подробнее о новой книге.
Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:
«Евроопт» старается как всегда удивлять всех своих покупателей и друзей. В этот раз мы предлагаем положить под ёлку детям и даже взрослым «Любимые зимние сказки». Это замечательная книжка, в которую входят три сказки, две из них вам хорошо знакомы – «Снежная королева» и «Щелкунчик и Мышиный король», а третью мы написали специально – «Новогоднее приключение бонстиков». Кроме того, что здесь напечатаны две замечательные сказки, здесь есть 25 оживающих иллюстраций-игр, буквально начиная с обложки. Если вы скачаете специальное приложение на свой телефон или планшет, иллюстрации, которые внутри нашей сказки, превращаются в удивительные игры.
Если вы найдете иллюстрацию со специальным знаком, в данной ситуации у нас Герда идет по замерзшей реке. Здесь ей придется прыгать при помощи малышей, которые будут изучать эту книжку. Они пройдут 25 различных увлекательных игр.
В этом приложении есть еще и аудиоверсия к книге. Если вам лень читать своим деткам, вы можете им включить аудиоверсию книги, которую зачитали прекрасные актеры, и просто оставить в покое своего ребенка. Но если вы хотите прочитать ребенку вслух, вы можете поставить музыкальное сопровождение. «Снежная королева» и «Щелкунчик и Мышиный король» имеют прекрасное воплощение в классической музыке и это будет прекрасным фоном и создаст замечательную атмосферу.
Что нужно сделать, чтобы получить эту книгу?
Егор Хрусталев:
Во всех гипермаркетах «Евроопт», в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» данную книжку можно приобрести следующим образом: если вы собираете 5 наклеек, каждая из которых дается за 5 рублей в чеке за вычетом алкоголя и табачной продукции, при предъявлении дисконтной карты «Е-плюс», то вы можете приобрести книгу по специальной цене – 9,99 рублей.
Если вы не хотите собирать эти фишки, книжку можно приобрести за 20,99 рублей.
Акция продлится с 9 декабря по 12 января.