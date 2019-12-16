Необычная интерактивная книга с любимыми сказками появилась в «Евроопт»: как её приобрести

«Любимые зимние сказки» – интерактивную книгу под таким названием предлагают положить под ёлку идейные вдохновители акции, которую проводит торговая сеть «Евроопт». В чем кроется главное волшебство этого сборника? Как получить такую красочную книгу?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт» – Егор Хрусталев.

Расскажите подробнее о новой книге.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:

«Евроопт» старается как всегда удивлять всех своих покупателей и друзей. В этот раз мы предлагаем положить под ёлку детям и даже взрослым «Любимые зимние сказки». Это замечательная книжка, в которую входят три сказки, две из них вам хорошо знакомы – «Снежная королева» и «Щелкунчик и Мышиный король», а третью мы написали специально – «Новогоднее приключение бонстиков». Кроме того, что здесь напечатаны две замечательные сказки, здесь есть 25 оживающих иллюстраций-игр, буквально начиная с обложки. Если вы скачаете специальное приложение на свой телефон или планшет, иллюстрации, которые внутри нашей сказки, превращаются в удивительные игры.