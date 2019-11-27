Дети и соцсети: как уберечь от опасностей и чем поможет Красная Шапочка

Чем старше ребенок будет регистрироваться в соцсетях, хотя бы с 14 лет, не раньше, необходимо ребенка информировать о том, какую опасность несет в себе это общение.

Ребенок, пребывая в Интернете, не защищен от того, что возможны какие-то контакты с людьми, скрывающие свой истинный пол, возраст, под видом какого-то фейкового аккаунта входит в доверительные, даже дружеские отношения, возможно общение в реальной жизни, также возможны шантаж, угрозы с целью развратить ребенка.

Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии и образования БГПУ, специалист по детской психологии: К сожалению, 44% детей от 8 до 16 лет находятся онлайн постоянно. Они разглашают о себе персональные данные: пол, возраст, имя, реальное место проживания, школу, не скрывают доходы своих родителей, соответственно, они могут стать жертвой.

Как оградить ребенка от того, чтобы долго сидеть в Интернете?

Нина Козырева:

Возможно, программное обеспечение родительского контроля, и чем младше ребенок, тем целесообразнее его использовать. Чем старше ребенок, тем лучше прибегать к его осознанности, сколько времени он может проводить. Если ребенок в реальной жизни любим близкими, он принят, выстроены доверительные отношения, он всегда может обратиться за помощью, у него время структурировано, он его тратит на учебу, на спорт, на творчество, у него меньше желания просиживать время в Интернете.

Есть сайты, которые действуют негативно на мышление детей. Соответственно, очень важно взращивать у ребенка антисуицидальный барьер. Очень важно рассказывать ребенку, какие возможны нападения в соцсетях, о педофилии. Родитель должен его предупредить и вооружить. Если доверительные отношения есть, то ребенок всегда будет рассказывать, что происходит у него на страничке в его социальной сети. Если возникает какая-то угроза его жизни, здоровью, или возникли какие-то неприятные моменты, то, соответственно, он расскажет родителю.

Как выстраиваются доверительные отношения между родителями и ребенком?

Нина Козырева:

С самого детства, когда ребенок принят и любим, когда он может рассказать о чем-то и его за это не наказывают, не ругают, выслушивают, принимают его точку зрения и родители рассказывают, как можно было по-другому поступить в той или иной ситуации.

По каким признакам можно понять, что у ребенка есть какие-то проблемы?

Нина Козырева:

Потеря аппетита, интереса к тому, что раньше его интересовало, он перестает этим заниматься, смена круга общения, меняются друзья, они могут быть с таким девиантным поведением.

Что делается в стране, чтобы помочь детям?

Нина Козырева:

Существуют психологические центры, телефоны доверия, телефон горячей линии, куда можно обратиться. Родители в случае шантажа, угроз со стороны аморальных личностей к ребенку могут сделать скриншоты страницы этих угроз и обращаться напрямую в милицию. Здесь нужно осуществлять такую бдительность со стороны родителей. Как вариант, история с Красной Шапочкой, когда ребенок достигает определенной зрелости, заботливая мама всегда его вооружит знаниями о том, что возможна встреча с хищником, и как себя вести в этой ситуации.