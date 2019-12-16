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Более 500 участников. Как Лариса Грибалёва собрала юные таланты со всей Беларуси на одной сцене

16 декабря 2019 07:34
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Валерия Борисевич, корреспондент:
20 мая стартовал проект белорусской певицы Ларисы Грибалёвой, который был нацелен на поддержку юных талантов.

Более 500 участников. Как Лариса Грибалёва собрала юные таланты со всей Беларуси на одной сцене-1

Известная певица Лариса Грибалёва под Новый год сделала подарок для юных талантов со всей Беларуси. Проект «Зорная краіна» произвел настоящий фурор! Заявки на участие в изобилии сыпались на официальную почту жюри отборочного тура.

Юлианна Антоненко, концертный директор Ларисы Грибалёвой:
Проект был приурочен к Году малой родины, поэтому он так и называется «Зорная краіна» Ларисы Грибалевой. Мы поставили такую амбициозную задачу – собрать самых ярких и талантливых детей. Более 500 участников приняли участие за эти полгода. Мы проехали 2192 км в поисках юных талантов.

Более 500 участников. Как Лариса Грибалёва собрала юные таланты со всей Беларуси на одной сцене-4

Чтобы принять участие в конкурсе, ребята должны были записать видео исполнения любой понравившейся песни из репертуара Ларисы Грибалёвой. В ход пошли всем известные хиты: «Часики», «Позвони», «Забытое счастье» и многие другие. Некоторые конкурсанты решили проявить инициативу и демонстрировали песни собственного сочинения.

Мария Альхавэс, участница:
Я думаю, это очень большой опыт и это очень круто! Я безумно счастлива!

Более 500 участников. Как Лариса Грибалёва собрала юные таланты со всей Беларуси на одной сцене-7

Позади бессонные ночи, бесконечные репетиции, мастер-классы от самой исполнительницы. В финал прошли 33 юных дарования, 11 из них выбрала сама Лариса Грибалёва.

Лариса Грибалёва, певица, телеведущая, актриса:
Я очень благодарна организаторам за идею этого проекта, потому что она действительно очень добрая, душевная и мне посчастливилось побывать с этим проектом в восьми городах. Вообще в проекте поучаствовало 200 городов нашей республики, поэтому это очень здорово. Дети выучили мои песни, мне очень приятно. Сегодня на сцене у нас 150 человек, это танцевальные коллективы, все образцовые, интересные и хорошие.

Более 500 участников. Как Лариса Грибалёва собрала юные таланты со всей Беларуси на одной сцене-10

Итоговый концерт на днях прошел в Минске в городском Дворце культуры. Это было не просто шоу, а настоящая интерактивная площадка для общения, где можно было услышать не только любимые композиции, но и пообщаться с любимой звездой. К этому дню дети и их родители готовились с особым трепетом.

Более 500 участников. Как Лариса Грибалёва собрала юные таланты со всей Беларуси на одной сцене-13

Шесть самых запоминающихся номеров, которые покорили звездных экспертов. Выбрать победителей было непросто. Несмотря на то, что концерт только что отгремел, многие уже ждут продолжения проекта и уже придумали ему название: «Зорная краіна-2». Несмотря на ажиотаж, организаторы пока отмалчиваются и с улыбкой обещают подумать над предложением.

Более 500 участников. Как Лариса Грибалёва собрала юные таланты со всей Беларуси на одной сцене-16

# Дети # Дети # Лариса Грибалёва # Фотофакт # Белорусские исполнители

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