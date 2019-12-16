Более 500 участников. Как Лариса Грибалёва собрала юные таланты со всей Беларуси на одной сцене

Валерия Борисевич, корреспондент:

20 мая стартовал проект белорусской певицы Ларисы Грибалёвой, который был нацелен на поддержку юных талантов.

Известная певица Лариса Грибалёва под Новый год сделала подарок для юных талантов со всей Беларуси. Проект «Зорная краіна» произвел настоящий фурор! Заявки на участие в изобилии сыпались на официальную почту жюри отборочного тура. Юлианна Антоненко, концертный директор Ларисы Грибалёвой:

Проект был приурочен к Году малой родины, поэтому он так и называется «Зорная краіна» Ларисы Грибалевой. Мы поставили такую амбициозную задачу – собрать самых ярких и талантливых детей. Более 500 участников приняли участие за эти полгода. Мы проехали 2192 км в поисках юных талантов.

Чтобы принять участие в конкурсе, ребята должны были записать видео исполнения любой понравившейся песни из репертуара Ларисы Грибалёвой. В ход пошли всем известные хиты: «Часики», «Позвони», «Забытое счастье» и многие другие. Некоторые конкурсанты решили проявить инициативу и демонстрировали песни собственного сочинения. Мария Альхавэс, участница:

Я думаю, это очень большой опыт и это очень круто! Я безумно счастлива!

Позади бессонные ночи, бесконечные репетиции, мастер-классы от самой исполнительницы. В финал прошли 33 юных дарования, 11 из них выбрала сама Лариса Грибалёва. Лариса Грибалёва, певица, телеведущая, актриса:

Я очень благодарна организаторам за идею этого проекта, потому что она действительно очень добрая, душевная и мне посчастливилось побывать с этим проектом в восьми городах. Вообще в проекте поучаствовало 200 городов нашей республики, поэтому это очень здорово. Дети выучили мои песни, мне очень приятно. Сегодня на сцене у нас 150 человек, это танцевальные коллективы, все образцовые, интересные и хорошие.

Итоговый концерт на днях прошел в Минске в городском Дворце культуры. Это было не просто шоу, а настоящая интерактивная площадка для общения, где можно было услышать не только любимые композиции, но и пообщаться с любимой звездой. К этому дню дети и их родители готовились с особым трепетом.