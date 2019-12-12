25 оживающих игр-картинок и аудиоверсия трёх любимых сказок. Показываем необычную 3D-книгу для детей от «Евроопт»

Сказки любят все, а интерактивные еще больше. Воспитанники Понемуньского детского дома в Гродно сказочные книги с дополненной реальностью увидели первыми. И взрослые, и дети не сводили глаз со смартфона руководителя пресс-службы торговой сети «Евроопт» Егора Хрусталева. И неудивительно, ведь иллюстрации книги оживают, как по волшебству.

Легким движением камеры на обычной с виду странице герои начинают двигаться, раздаются голоса, льется музыка.

В книге собрали сразу три сказки – знаменитые на весь мир «Щелкунчик», «Снежная королева» и супер-бонус – новогодние приключения любимых Бонстиков. Чтобы попасть в волшебный квест, достаточно скачать бесплатное мобильное приложение «Зимние сказки 3D» и навести телефон на страницы с картинками.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы сети «Евроопт»:

Как видите, это уникальная история. В этой книжке 25 оживающих игр-картинок. И это замечательный повод не только углубиться в чтение, но и увидеть, как оживают все эти истории. Более того, здесь есть аудиоверсия каждой из этих сказок.

А еще классическая музыка, игры, загадки. Вместе с ребятами книгам с дополненной реальностью удивлялась и певица Анна Шаркунова. Она специально приехала в Гродно вместе с «Евроопт» поздравить воспитанников детского дома с Новым годом. Приглашала петь и танцевать всех, кто уже успел вернуться со школы.

Затем с командой «Евроопт» певица раздавала подарки – книги со сказками и сладости для каждого воспитанника детского дома.

Анна Шаркунова, певица:

Я тоже хочу такую книжку. У меня есть сын, он, правда, читать не умеет, но мы вместе будем картинки смотреть. Я хочу такую книжку и куплю. С наступающим Новым годом! Я хочу, чтобы все мечты исполнялись, чтобы детки были здоровы и все у них было хорошо, а мы, взрослые, будем помогать им.

В рамках акции «Наши дети» благотворительный марафон от компании «Евроопт» весь декабрь будет шагать по стране. Чтобы как можно больше детей познакомить с новейшим технологиями, удивить необычными подарками и порадовать вниманием в Новый год.

Следующий на очереди – детский дом в Витебске. Как там встретят гостей, воспитанники Понемуньского детского дома увидят с экрана большого телевизора – подарка от «Евроопт». Нелли Стрелковская, директор Понемуньского детского дома (г. Гродно):

Данная акция добрая, замечательная, несет детям позитив, радость. Эти замечательные книги, которые, действительно, приучают, в том числе возвращают, может быть, детей обратно к чтению. Но уже в новом формате, когда чтение сочетается с какими-то новейшими технологиями.

Сделать такой необычный подарок и своему ребенку может каждый. Специальные полки с любимыми зимними сказками уже есть во всех гипермаркетах «Евроопт», а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Цена более чем доступная – для владельцев дисконтных карт – всего 9.99. Для этого нужно собрать 5 фишек, их дают за каждые 10 рублей в чеке, и вклеить их в специальный флаер. Акция продлится до 12 января. А значит, время положить под елку волшебный подарок еще есть.