«Наши дети» – акция добра, любви и милосердия, в новогодние дни объединяющая всех детей Беларуси

Новости Беларуси. Главная елка страны во Дворце Республики на неделе собрала белорусских детей, объединила чувством праздника, которое бывает только в детстве. К новогоднему хороводу, закружившему более двух тысяч ребят со всей страны, присоединился и глава государства. Огни главной елки традиционно стали кульминацией ежегодной благотворительной акции «Наши дети».

Анастасия в свои 12 успела блеснуть не только в учебе, но и в спорте. Она уже кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию. Но, оказавшись на финише этой предновогодней дистанции во Дворце Республики, признается: представлять школу на таком грандиозном празднике не менее волнительно, чем страну – на международных соревнованиях.

Анастасия Смоляк, кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию:

Мне очень понравилось, было очень интересно, завораживающе.

Более двух тысяч ребят со всех уголков страны. Воспитанники детских домов, победители олимпиад. Уже по традиции приезжают и ученики белорусских школ из Вильнюса и Риги. А в 2015 году еще и ребята из соседней Украины, которые нашли здесь дом. Получить приглашение во Дворец Республики почетно и волнительно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Руслан Асланов, представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Детское Евровидение-2015»:

Конечно же, я верю в новогодние чудеса. Атмосфера здесь очень праздничная, все улыбаются, все доброжелательные. Очень приятно находиться здесь.

Дети:

Нам здесь очень нравится. Прикольно, все очень весело организовано.

Мы очень рады, что попали на это замечательное мероприятие.

Алена Мазуро:

С таким позитивом. Мне понравилось, что я иду сюда. Захотелось просто увидеть, что тут будет.

Дмитрий Захаренко:

Я очень рад, что попал на эту елку, здесь очень хорошо. Весело, отлично.

К празднику ребята готовились как к настоящему балу. В многообразии костюмов выделяются кадеты. Впрочем, строгая выправка не мешает праздничному настроению.

Ксения Чиркова, воспитанница Минского областного кадетского училища:

По форме как-то более престижно, все тебя замечают, спрашивают откуда. Впервые на этой елке, отправили за хорошую учебу и награды на олимпиадах.

Эту елку неспроста называют «президентской». Каждый год Александр Лукашенко разделяет праздник с детворой, лично приезжая поздравить. Вот и в 2015 году обратился к юным зрителям с напутственным словом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наше главное достояние – это мир, который мы сберегли. К сожалению, не везде тихо и спокойно. И я очень рад, что наш белорусский народ приютил много детишек, особенно из нашей Украины, где сегодня неспокойно.

Я очень хочу, чтобы вы выросли по-настоящему образованными и культурными людьми, приумножали наши национальные богатства, делали мир добрее и прекраснее.

И вот вместе с героями сказочного представления детвора отправилась в путешествие в виртуальный мир. Новогодняя сказка на актуальную для современной детворы тему, ведь у каждого сейчас планшеты и смартфоны.

Дети:

Мне очень понравилось, что тут президент выступал, Дед Мороз и тут было очень классное представление.

Мне все понравилось, весело.

Новогодняя традиция – обмен подарками. Дети преподнесли президенту сувениры, сделанные своими руками. А сами спешили продегустировать содержимое увесистых ларцов со сладостями. В красивых пакетах нашли и полезные подарки – современные флешки.

Елка во Дворце Республики – только кульминация, но не финал большого новогоднего флешмоба – акции «Наши дети». Этот благотворительный марафон проходит в Беларуси уже 20 лет.

Чтобы подарить праздник каждому ребенку, в новогодние дни политики, бизнесмены, промышленники, банкиры, артисты, откладывая все дела, отправляются в детские дома, больницы, интернаты, социальные центры по всей стране.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Для нас очень важно общение с детьми. Посмотреть на то, как они развиваются, как они серьезно готовятся. И помочь им создать этот праздник.

Заглядывают почетные гости туда, где праздничного настроения особенно не хватает. Новогодние мечты у всех разные: щенок, планшет, путешествия. Но пациенты этой больницы первым делом в волшебную ночь обязательно пожелают здоровья.

В Республиканский центр для детей инвалидов ежегодно за реабилитацией приезжает тысяча детей со всей страны. Со сладкими подарками и игрушками в канун Нового года сюда заглянули премьер-министр и министр труда и социальной защиты. Дети подготовили и свой сюрприз – новогодний спектакль.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Акция «Наши дети» – это акция добра, любви, милосердия, сплоченности нашего белорусского общества. Надо, чтобы подарок дошел до каждого ребенка. Но это не только подарок, это внимание, это действительно праздник.

Большой театр открыл двери для маленьких ценителей искусства. Две тысячи ребят со всей страны пригласили на грандиозную балетную постановку «Жар-птица». Такие запоминающиеся подарки традиционно делает общественное объединение «Белая Русь».

По-настоящему семейная атмосфера и душевное общение – самый лучший подарок под Новый год для воспитанников столичного детского дома № 6. Сюда вместе со всей семьей приехал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. Ребятам в подарок не только сладости, но и музыкальный центр. А петь и танцевать здесь любят.

Анастасия Голосова, воспитанница ГУО «Детский дом № 6 Минска»:

К утреннику мы очень готовились, все получилось так, как мы хотели. Мы желаем, чтобы никакие дети не попадали в детские дома.

Яна Жмутковаская, воспитанница ГУО «Детский дом № 6 Минска»:

Я всем пожелала бы счастья, здоровья, удачи.

К акции присоединяется все больше участников, добрыми делами доказывая: чужих детей не бывает.

А в Бресте роль Деда Мороза решили примерить сами школьники, на время совсем по-взрослому превратившись в волонтеров. Ребята как никто понимают, как важно чувство праздника для их сверстников, попавших в тяжелую ситуацию. Они собрали сладкие подарки, книги и канцелярские принадлежности для воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения и Жабинковской школы для слабовидящих.

Школьница:

Нам радостно дарить радость, какие-то подарочки им сделать, чтобы им тоже было весело, ведь Новый год – это праздник для всех. И каждый должен получить максимальное удовольствие от него. Хотя бы чтобы поздравили, чтобы каждый в эту минуту Нового года был счастлив.