«Мы попытаемся создать новогоднее настроение». Как проходит акция «Наши дети» по всей стране

Не поверить в чудо невозможно! Республиканской акции «Наши дети» уже почти четверть века. За эти годы она превратилась в настоящий марафон добра. Каждый год в канун новогодних праздников неравнодушные люди посещают дома-интернаты, приемные семьи, приюты и больницы, чтобы подарить детям сказку.

Вероника Милош, методист ГУО «Дворец детей и молодежи, «Золак» г. Минска», председатель ОО «БРПО Заводского района г. Минска»:

Заводской район уже более двадцати лет принимает участие в этой акции. Октябрята, пионеры собирают различные подарки – это канцтовары, книги, игрушки, которые они с особой теплотой хотят подарить деткам. В этом году участие в проекте принимают около ста организаций. Добрыми волшебниками становятся и взрослые, и дети, которые в предновогодней суете не забывают о самом главном – дружбе, любви и семье.

Трогательный проект организовали юные артисты дворца детей и молодежи «Золак» для одного из столичных приютов. Песни, танцы, игры и хороводы у зеленой красавицы. Несмолкающие аплодисменты маленьких зрителей и горящие глаза – лучшее подтверждение тому, что сюрприз удался! Вероника Милош:

Сегодня мы подготовили не только подарки, но и праздничный концерт, с помощью которого мы попытаемся создать новогоднее настроение, которое поможет, я надеюсь, хотя бы немножечко поверить в сказку и в чудо.

Акция «Наши дети» расширяет географию добрых дел. Бобруйск, Гродно, Жлобин, Минск. Предновогодние визиты будут продолжаться по всей стране. Без праздничного настроения не останется никто. Алина Лазовая, социальный педагог ГУО «Социально-педагогический центр с приютом Заводского района г. Минска»:

Мы благодарим наших гостей за внимание к нашим детям и за то, что наши дети в очередной раз улыбнулись.