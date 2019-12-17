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Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать

17 декабря 2019 07:41
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Ёлка на месте, игрушки тоже, новогодние желания ребята уже загадали – значит, самое время для сказки. Эстафету акции «Наши дети» у детишек из Понемуньского детского дома приняли ребята из Витебска.

Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать-1

Улыбки, смех, сюрпризы – праздник получился ярким. Главные действующие лица – дети, а настроение им создавала клоунесса-иллюзионист. Чудеса происходили прямо на глазах, так что от удивления открывали рты не только малыши.

Вера Шлыкова, воспитанница Витебского детского дома:
Было очень много позитива, интересно, весело, мы из одного сердечка сделали три и оживили черепаху.

Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать-4

Разгадать фокусы не удалось, зато набегались и напрыгались. А какой Новый год без подарков. Потому каждого воспитанника детского дома, а сейчас здесь 77 мальчишек и девчонок, ждал сюрприз.

Катя Ковальчук, воспитанница Витебского детского дома:
Мы играли, кидали шарики, клоун показывал фокусы и мы с ним танцевали.

Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать-7

Гости приехали с сюрпризами. Витебский детский дом получил по-настоящему полезный подарок – пылесос, а абсолютно каждому ребенку подарили сладкие угощения и книги «Любимые зимние сказки». Новинка, которая перед этим Новым годом появится во многих белорусских семьях.

Елена Пушкарёва, заместитель директора Витебского детского дома:
В преддверии Нового года все наши дети загадывают желания, они ждут какого-то чуда. И это так здорово, когда приходят неравнодушные люди и помогают их желаниям сбыться.

Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать-10

Чудесные зимние сказки: «Щелкунчик», «Снежная королева» и полюбившие бонстики, на этот раз – с новогодними приключениями, оживают на бумаге в одно мгновенье. Читай, смотри, а хочешь – и слушай.

Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать-13

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы сети «Евроопт»:
Здесь находится 25 интерактивных игр-картинок, которые оживают, если вы будете наводить на них свой смартфон со специальной программой, которую можно установить на любой базе Android или iOS. Более того, в каждом приложении есть аудиоверсия этих сказок, и ребята могут слушать эти сказки, а родители могут не напрягаться читать вслух. При этом, есть еще и просто музыкальное сопровождение: и «Снежная королева», и «Щелкунчик» имеют воплощение в классической музыке.

Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать-16

Интерактивные книги уже на полках гипермаркетов «Евроопт», а также в онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». Приятная цена – всего 9,99. Условие – собрать 5 специальных фишек, а их дают за каждые 10 рублей в чеке, и вклеить их в специальный флаер.

Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать-19

Волшебные подарки ждут и тех, кто перевоплотится в одного из персонажей сказок и отправится на школьный утренник – приём фотозаявок на конкурс открыт на сайте evroopt.by. А победителя объявят за день до Нового года.

Объявлен фотоконкурс на лучшее перевоплощение в персонажей сказок от «Евроопт»: что нужно сделать-22

*На правах рекламы.

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