Минская гимназия №12 была основана в 1904 году как частное училище для девочек из еврейских семей

Нарядное здание гимназии №12 может показаться новостройкой. Но каждый гимназист, как таблицу умножения, расскажет историю рождения родного учебного заведения.

Это было в далёком 1904 году. Именно тогда Надежда Осиповна Казарновская открывается частное училище для девочек из еврейских семей на улице с говорящим названием Богадельная — нынешняя Комсомольская. Уже через три года учебное заведение впервые меняет свой статус — позже оно сделает это ещё семь раз — и становится прогимназией Казарновской.

Прогимназия предусматривает четыре младших класса образования. Проходит пару лет, и количество учениц достигает 190. Столько людей здание просто не может вместить. Поэтому на этот раз учебное заведение №12 меняет свой адрес. Аренда второго этажа по улице Серпуховской — ныне Володарского — обходится недёшево, в 40 рублей. Примерно за ту же сумму можно было снимать квартиру в Москве.

1917 год перевернул в стране всё. В том числе, изменил статус учебного заведения. Оно превратилось в советскую еврейскую школу №12. В 1922 году школу вновь не обошли перемены. Преподавание к тому времени велось исключительно на русском языке, что не устроило Центральное еврейское бюро. Появилась семилетняя русская школа №12, которая поселилась в просторном четырёхэтажном здании по улице Мясникова. Удивительно, но вплоть до 1977 года школа не меняла ни свой статус, ни адрес.

Коррективы в жизнь города внесла и подготовка к Олимпиаде-80. Из-за строительства новой магистрали Брест-Москва были снесены многие обветшалые дома. На этот раз школа осталась не без здания, а без учеников — микрорайон практически полностью выселили. Зато как раз в это время заселялся новый — Юго-Запад 1. за четыре года появилось новое здание школы №12. по улице Голубева.

Роза Марченко, руководитель музея гимназии №12:

Не подключили нас в первую неделю к освещению, мы занимались в недостроенной школе. А учителя приносили из дому керосиновые лампы, и первые уроки освещались ими.

На самом деле, ни один ученик и ни один учитель из прежней школы №12 не попал сюда, на Голубева. Правда, педагогический коллектив решил, что номер школы навсегда останется за ней. Сохранился он и когда школа стала многопрофильной в 1988 году. И даже тогда, когда она получила статус гимназии в 2001 году.

Выбрать своё направление гимназия помогает каждому, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Петруша, директор гимназии №12:

У нас есть физико-математическое, филологическое направление, традиционно мы изучаем иностранные языки на повышенном, углубленном уровне. И химико-биологическое направление или медицинское — оно работает вместе с медицинским университетом, с которым мы очень дружим. Более 500 наших выпускников стали врачами.