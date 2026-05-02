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«Ак Барс» обыграл «Металлург» в 4-м матче полуфинала Кубка Гагарина

02 мая 2026 14:20
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Казанский «Ак Барс» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина дома обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом – 4:1. Счет в серии до 4 побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Казанцы в шаге от выхода в финал. Пятый поединок состоится 3 мая в Магнитогорске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 мая продолжится полуфинальное противостояние омского «Авангарда» и «Локомотива» из Ярославля. Омичи также ведут в серии – 3:1. У «железнодорожников» есть шанс при поддержке родной публики сократить отставание. «Авангард» в случае победы завоюет путевку в финал. Поединок стартует в 17 часов.

# Хоккей

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