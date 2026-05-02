В Минске прошла серия забегов «Сити Бут»

В районе самого известного в черте Минска яблоневого сада 2 мая прошла серия забегов. Формат: 6,5 километров за один час. На трассе и профи, и те, кто вышел на дистанцию впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бег в Беларуси становится по-настоящему массовым трендом: людей ведет на дистанцию желание испытать себя, найти единомышленников и сменить офисную рутину на активный отдых. Атмосфера единства и поддержка болельщиков мотивируют даже тех, кто раньше не занимался спортом, сделать первый шаг навстречу здоровым привычкам.

Ольга Коновальчик, жительница Минска: Мы бежим сегодня дистанции практически 40 километров. Мы бежим 6 кружочков по 6 600. Мы бежим в хорошем настроении, с классными ребятами, с классными беговыми друзьями.

Татьяна Гурская, организатор забега «Сити Бут»:

Забеги, я думаю, они нужны всем, как маленьким, так и взрослому поколению. Кто-то даже с палочками у нас двигается просто вот по чуть-чуть, самые старенькие, но они двигаются. Движение – это жизнь.

Все атлеты получили памятные медали, а победители – подарки. 3 мая забег продолжится. Его участники будут преодолевать дистанции в 7 и 15 километров.