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В Минске прошла серия забегов «Сити Бут»

02 мая 2026 13:50
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В районе самого известного в черте Минска яблоневого сада 2 мая прошла серия забегов. Формат: 6,5 километров за один час. На трассе и профи, и те, кто вышел на дистанцию впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошла серия забегов «Сити Бут»-2

Бег в Беларуси становится по-настоящему массовым трендом: людей ведет на дистанцию желание испытать себя, найти единомышленников и сменить офисную рутину на активный отдых. Атмосфера единства и поддержка болельщиков мотивируют даже тех, кто раньше не занимался спортом, сделать первый шаг навстречу здоровым привычкам.

В Минске прошла серия забегов «Сити Бут»-4

Ольга Коновальчик, жительница Минска:
Мы бежим сегодня дистанции практически 40 километров. Мы бежим 6 кружочков по 6 600. Мы бежим в хорошем настроении, с классными ребятами, с классными беговыми друзьями.

В Минске прошла серия забегов «Сити Бут»-6

Татьяна Гурская, организатор забега «Сити Бут»:
Забеги, я думаю, они нужны всем, как маленьким, так и взрослому поколению. Кто-то даже с палочками у нас двигается просто вот по чуть-чуть, самые старенькие, но они двигаются. Движение – это жизнь.

Все атлеты получили памятные медали, а победители – подарки. 3 мая забег продолжится. Его участники будут преодолевать дистанции в 7 и 15 километров.   

# Спортивные соревнования

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