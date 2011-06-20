В белорусских детских футбольных школах любят играть за «БАТЭ» и сборную Беларуси

Футбол – спорт для настоящих мужчин. Но звезд ранга Бэкхема или Рауля необходимо растить если не с пеленок, то со школьной скамьи. Поэтому первые бутсы будущие футбольные кумиры примеряют уже в 5-6 лет.

Александр Васильев, тренер:

Бывает, что ребенок уже немного подготовлен – играл во дворе с папой. Он приходит с определенными навыками. А бывают такие дети, которые почти ничего не умеют, но очень активные. Из-за этой активности родители их и приводят в футбол.

Месяц тренировок, конечно, не гарантирует место в национальной сборной. Но рассмотреть потенциал опытный тренер может даже в первых неуверенных пасах и голах.

Александр Васильев, тренер:

Даже если ребенок ничего не умеет, но активен, тогда виден в нем потенциал.

Роль 12-го игрока в детской футбольной команде отводится родителям. Именно от их усилий зависит, превратится ли в будущем простое упражнение «ласточка» в красивый гол, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Васильев, тренер:

В таком возрасте у детей мышечная память очень слаба. И каждый день им нужно повторять.

«Звезд» можно сделать, просто нужно знать как.

Роль «кнута» в футболе играют желтые карточки и скамейка запасных. Однако маленькие футболисты, хоть и фолят чаще профессионалов, от тренера ждут совсем другой реакции. И почти всегда получают своеобразный тренерский «пряник».

Александр Васильев, тренер:

Они же хотят, чтобы их хвалили после хорошо выполненного упражнения.

«Забивать» на тренировках мальчишки любят от имени звезд титулованных футбольных клубов. В этом зале каждый день встречаются и «Милан» с «Арсеналом», и сборная Бразилии с немцами. Что ж, если хороший солдат должен мечтать стать генералом, то юному футболисту полезно почувствовать себя игроком успешной команды.

А с недавних пор у юных белорусских футболистов стали популярны и родные имена.

Александр Васильев, тренер:

В последнее время у нас присутствуют постоянно «БАТЭ» и сборная Беларуси.

Даже если спортивная карьера – не то будущее, которое вы видите для своего ребенка, занятия футболом все равно принесут ему только пользу.

Александр Васильев, тренер:

Здесь и игра, и борьба, и зрелище, и родители смотрят. Это очень мощное средство для развития личности.

Тренировка на футбольном поле – лучший отдых и разрядка для любого мальчишки. И кто знает, возможно, у следующего поколения юных футболистов в почете будут футболки с именем вашего сына на спине.