Средства ПВО РФ за шесть часов уничтожили 123 БПЛА ВСУ над территорией России

Застрявшего у берегов Германии горбатого кита Тимми выпустили в море

Все это время мир переживал за судьбу 12-метрового горбатого кита Тимми, застрявшего у берегов Германии. 2 мая его выпустили в Северное море, хотя ранее шансы млекопитающего вернуться в океан стремились к нулю.