Средства ПВО РФ за шесть часов уничтожили 123 БПЛА ВСУ над территорией России

ПВО РФ в течение дня нейтрализовало 123 БЛА самолетного типа над регионами РФ, передает официальный Telegram-канал оборонного ведомства страны.
2 марта в промежутке с 8.00 до 14.00 МСК Вооруженными силами РФ уничтожены и перехвачены 123 украинских БПЛА в районе территорий Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, над Московским регионом, над Республикой Башкортостан и Краснодарским краем.
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