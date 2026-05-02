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Средства ПВО РФ за шесть часов уничтожили 123 БПЛА ВСУ над территорией России

02 мая 2026 13:55
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Средства ПВО РФ за шесть часов уничтожили 123 БПЛА ВСУ над территорией России-0

ПВО РФ в течение дня нейтрализовало 123 БЛА самолетного типа над регионами РФ, передает официальный Telegram-канал оборонного ведомства страны.

2 марта в промежутке с 8.00 до 14.00 МСК Вооруженными силами РФ уничтожены и перехвачены 123 украинских БПЛА в районе территорий Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, над Московским регионом, над Республикой Башкортостан и Краснодарским краем.

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Фото: pixabay

# Международная политика

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