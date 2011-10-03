Планирование семьи: каких врачей нужно пройти, от чего следует отказаться и когда пора приступать к зачатию

За два-три месяца до предполагаемого времени зачатия необходимо обратиться к терапевту. Он назначит общие анализы, а также выдаст направления для осмотра у специалистов. Не забудьте про окулиста и стоматолога.

Лариса Авсюкевич, акушер-гинеколог Центра планирования семьи:

Иногда нам окулисты выдают определенные диагнозы, по которым мы в последующем планируем роды. Или они будут идти естественным путем, или же это будет кесарево сечение.

Большое внимание уделяем выявлению антител краснухи. Прививку от краснухи мы получаем в детстве, а к моменту наступления беременности у многих иммунитет к ней исчезает. А ведь мы знаем, что если краснуха случается в ранние сроки беременности, то у плода будут стопроцентные пороки развития.

После полного общего обследования женщину направляют к гинекологу, а мужчину – к урологу. Здесь вам предстоит прохождение комплекса анализов, и одним из самых важных станет исследование на инфекции, передающиеся половым путем.

Андрей Бондарев, уролог Центра планирования семьи:

Если есть необходимость провести лечение инфекций, передаваемых половым путем. Также нужно подготовить свой организм к будущему зачатию: ограничить себя от вредных привычек (исключить курение, уменьшить употребление алкоголя), постараться избежать интоксикации (отравление любого рода, дыхание красками, ядовитыми веществами). Постараться сделать так, чтобы половые органы не подвергались перегреванию.

Также во время планирования обоим партнерам назначают прием фолиевой кислоты для профилактики развития врожденных пороков у плода. Самостоятельный прием поливитаминных комплексов может не помочь, а наоборот усугубить ситуацию. Этап подготовки к зарождению новой жизни необходимо обозначить отказом от всех вредных привычек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот резко менять физическую нагрузку и садиться на диеты врачи категорически не рекомендуют. Достаточно небольшой ежедневной зарядки и обогащенной витаминами пищи. Это касается обоих партнеров.

Андрей Бондарев, уролог Центра планирования семьи:

Желательно ограничить употребление копченых продуктов, алкоголя, продуктов, содержащих сою. Полезно употребление морепродуктов, оливкового масла, меда сметаны, петрушки, зелени.

Если вы прошли необходимые исследования, подготовили организм к новому периоду, пора приступать к зачатию. Лучший период для этого – пост-отпускной сезон, когда вы отдохнули, набрались сил и витаминов, меньше подвергаетесь стрессовым ситуациям.

Лариса Авсюкевич, акушер-гинеколог Центра планирования семьи:

За семь дней до овуляции прекратить половые отношения. У мужчины должны тоже сформироваться хорошие зрелые сперматозоиды. А потом активно вести половую жизнь через день в дни овуляции.

Если беременность не наступила в первом, втором, третьем цикле планирования, переживать не стоит. Обращаться за помощью к специалистам стоит только после года неудачных попыток, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И самое главное – любите друг друга и, поверьте, зарождение новой жизни не заставит себя долго ждать.