Застрявшего у берегов Германии горбатого кита Тимми выпустили в море
И в завершении выпуска о счастливом финале спасательной операции, которая длилась целый месяц. Все это время мир переживал за судьбу 12-метрового горбатого кита Тимми, застрявшего у берегов Германии. 2 мая его выпустили в Северное море, хотя ранее шансы млекопитающего вернуться в океан стремились к нулю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К морю Тимми доставили на специальной барже, которая служила ипровизированным передвижным аквариумом. Напомним, в конце марта кит отбился от своей стаи в Атлантике и заблудился в Балтийском море у побережья Германии. Скитаясь несколько недель по отмелям, Тимми обессилел. Чтобы наблюдать за состоянием кита, волонтеры заблокировали его у берега мешками с песком. Рядом вырыли канал, по которому животное без затруднений смогло проплыть на спасательное судно.
Ранее состояние Тимми оценивали как стабильно тяжелое. Перед отправкой ветеринары почти полностью подавили инфекции на коже кита, вызванные низкой соленостью Балтики. Однако после долгого пребывания на мелководье способность Тимми нормально плавать и нырять остается под вопросом. Волонтеры не намерены упускать кита из виду. Перед отправкой в свободное плавание на его теле закрепили маячок для слежения.