Застрявшего у берегов Германии горбатого кита Тимми выпустили в море

И в завершении выпуска о счастливом финале спасательной операции, которая длилась целый месяц. Все это время мир переживал за судьбу 12-метрового горбатого кита Тимми, застрявшего у берегов Германии. 2 мая его выпустили в Северное море, хотя ранее шансы млекопитающего вернуться в океан стремились к нулю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К морю Тимми доставили на специальной барже, которая служила ипровизированным передвижным аквариумом. Напомним, в конце марта кит отбился от своей стаи в Атлантике и заблудился в Балтийском море у побережья Германии. Скитаясь несколько недель по отмелям, Тимми обессилел. Чтобы наблюдать за состоянием кита, волонтеры заблокировали его у берега мешками с песком. Рядом вырыли канал, по которому животное без затруднений смогло проплыть на спасательное судно.