Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси среди мужских команд

2 мая в Могилеве началась решающая битва за гандбольный Кубок Беларуси среди мужских команд. В первый день «финала четырех» прошли два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом полуфинальном поединке встречались «Гомель» и минский СКА. После первого тайма «армейцы» лидировали – 22:15. Вторая половина встречи также прошла под диктовку столичной дружина. Минский СКА победил со счетом – 39:28 и вышел в финал.

3 мая в поединке за трофей команда Дмитрия Никуленкова встретится с «Мешков Брест». «Мешковцы» во втором полуфинале с трудом справились с могилевским «Машекой» со счетом – 29:26. Бронзу турнира разыграют «Гомель» и «Машека».