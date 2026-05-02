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Минский СКА стал первым финалистом Кубка Беларуси среди мужских команд

02 мая 2026 14:15
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2 мая в Могилеве началась решающая битва за гандбольный Кубок Беларуси среди мужских команд. В первый день «финала четырех» прошли два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом полуфинальном поединке встречались «Гомель» и минский СКА. После первого тайма «армейцы» лидировали – 22:15. Вторая половина встречи также прошла под диктовку столичной дружина. Минский СКА победил со счетом – 39:28 и вышел в финал.

3 мая в поединке за трофей команда Дмитрия Никуленкова встретится с «Мешков Брест». «Мешковцы» во втором полуфинале с трудом справились с могилевским «Машекой» со счетом – 29:26. Бронзу турнира разыграют «Гомель» и «Машека».

# Гандбол

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