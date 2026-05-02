Весна дала старт аллергическому сезону! Как позаботиться о себе и что советуют врачи

Весна – это время, когда природа пробуждается от зимней спячки. Все вокруг начинает цвести и зеленеть. Однако для многих в такой период возникает особая проблема.

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»: «Аллергия» переводится с греческого как «другое действие». То есть это парадоксальный ответ организма на обычные вещи, на пищу, на различные химикаты и вообще на очень много вещей. Аллергия может быть даже на воду.

Одна из первых реакций аллергии на весеннюю пыльцу – насморк, который, в отличие от простуды, не сопровождается высокой температурой и сильной слабостью. Кроме этого, возникает зуд в глазах. Они начинают слезиться. Также часто можно заметить покраснения и ощущение раздражения на коже.

Андрей Авдеюк: Сказать, что на какой-то определенный цветок аллергия у всех, такого нет, потому что у каждого человека индивидуальная чувствительность, и для того чтобы понять, есть на какое-либо вещество аллергия, надо пройти аллергопробы так называемые.

Помните, открытые окна в период цветения могут стать настоящим порталом для пыльцы. Лучше используйте кондиционер с функцией очистки воздуха или специальные фильтры. После прогулки не забудьте о ритуале очищения. Снимите верхнюю одежду и обувь сразу у входа, чтобы не разносить пыльцу по всей квартире. Желательно принять душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос, а также прополоскать нос и глаза солевым раствором.

Андрей Авдеюк:

Есть определенные сервисы и приложения, которые показывают календарь опыления различных цветов, и если это учитывать, то можно значительно облегчить себе жизнь. Можно отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе и также планировать свои прогулки по улице.

Важно помнить, что аллергия – это не шутки. Иногда даже обычный насморк может перерасти в приступ удушья, если вовремя не принять меры.