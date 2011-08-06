Воспитание детей с помощью песка. Осваиваем песочную терапию

Если пересыпание из пустого в порожнее в детской песочнице кажется вам унылым занятием, пора приступать к активным действиям. Знакомимся с давно забытыми техниками игр, осваиваем песочную терапию.

Елена Бегунова, руководитель психолого-педагогического центра:

Песочная терапия – один из древнейших способов, который можно использовать как в развивающих, в дидактических, так и в терапевтических целях. В зависимости от того, что является целью взаимодействия, тот результат и достигается занятиями, играми и упражнениями, которые включаются в занятия песочной терапией.

Полезные занятия с использованием песка не имеют ограничений по возрасту и каких-либо противопоказаний. А из необходимого инвентаря понадобится только песочница, которая может быть разных размеров и форм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Классический вариант – прямоугольная емкость с окрашенными в голубой цвет бортами, которые символизируют воду.

Елена Бегунова, руководитель психолого-педагогического центра:

На ней используются разные края, разного цвета: зеленый, красный, синий, черный. Здесь идет работа с цветами. Такого рода песочницы используются для детей шести месяцев. Малыш может с помощью чего-нибудь потянуться к красному краю, зеленому, синему.

Можем проработать понятия верх, низ относительно плоскости. Можем закопать ракушку, спрятать.

Возможности песка настолько широки, что его можно использовать практически во всех областях. Если мы говорим о развивающих занятиях, то здесь можно придумать массу игр и упражнений, которые будут полезны ребенку.

Эти игры запускают внутренние механизмы саморегуляции, оказывают успокаивающее действие, работают с бессознательными состояниями.

Развивающие, дидактические, сказочные занятия с легкостью можно проводить и в домашних условиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предложите ребенку создать из песка фигурки и затем совместно придумайте к ним историю. Слепите домик и посчитайте, сколько у него окошек, дверей и стен.

Или попросите малыша слепить то, что его пугает, а затем на его глазах залейте образ детских волнения водой, засыпьте песком или просто раскрошите.

Елена Бегунова, руководитель психолого-педагогического центра:

Мама сама может определять время занятий (как удобно ей или ребенку). Если она ставит своей целью развивающие и игровые занятия, то здесь нужно смотреть на ребенка. Важно прекратить занятие, когда ребенку еще интересно, когда он еще хочет заниматься. Важно дозировать и смотреть на индивидуальные особенности ребенка.

При подготовке к занятиям не забудьте обеззаразить песок: прокалите его на огне. Около формы с главным материалом поставьте воду. И по ощущениям выбирайте либо сухой, либо влажный субстрат для игр.

Фантазируйте, стройте замки, лепите любимых героев ребенка, придумывайте истории, и тогда песочные забавы станут интересным и полезным занятием не только для малыша, но и его родителей.