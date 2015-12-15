13-летняя девочка из Великобритании превзошла Эйнштейна и Хокинга по уровню IQ

Новости Великобритании. 13-летнюю Николь Барр, IQ которой оказался выше, чем у Эйнштейна и Хокинга, пригласили учиться в Оксфорд. Историю уникального подростка рассказывает The Daily Mail. Издание отмечает, что при этом

в школе девочка часто пропускала занятия.

Николь стала настоящей знаменитостью после того, как набрала в IQ-тесте 162 балла – этот результат на 2 балла выше, чем у лауреата Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна и знаменитого физика Стивена Хокинга.