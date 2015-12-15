13-летняя девочка из Великобритании превзошла Эйнштейна и Хокинга по уровню IQ
Новости Великобритании. 13-летнюю Николь Барр, IQ которой оказался выше, чем у Эйнштейна и Хокинга, пригласили учиться в Оксфорд. Историю уникального подростка рассказывает The Daily Mail. Издание отмечает, что при этом
в школе девочка часто пропускала занятия.
Николь стала настоящей знаменитостью после того, как набрала в IQ-тесте 162 балла – этот результат на 2 балла выше, чем у лауреата Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна и знаменитого физика Стивена Хокинга.
Родители Николь рассказывают, что дочь научилась считать в два года,
в десять лет уже решала сложные математические задачи.
Ее любимые предметы в школе – математика и театральное искусство.
Девочка называет своей любимой книгой «Краткую историю времени» Стивена Хокинга.
А в свободное время Николь учит китайский язык и мечтает связать свою жизнь с медициной.
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