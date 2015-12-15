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13-летняя девочка из Великобритании превзошла Эйнштейна и Хокинга по уровню IQ

15 декабря 2015 17:51
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Новости Великобритании. 13-летнюю Николь Барр, IQ которой оказался выше, чем у Эйнштейна и Хокинга, пригласили учиться в Оксфорд. Историю уникального подростка рассказывает The Daily Mail. Издание отмечает, что при этом

в школе девочка часто пропускала занятия.

Николь стала настоящей знаменитостью после того, как набрала в IQ-тесте 162 балла – этот результат на 2 балла выше, чем у лауреата Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна и знаменитого физика Стивена Хокинга.

13-летняя девочка из Великобритании превзошла Эйнштейна и Хокинга по уровню IQ-1

Родители Николь рассказывают, что дочь научилась считать в два года,

в десять лет уже решала сложные математические задачи.

Ее любимые предметы в школе – математика и театральное искусство. 

Девочка называет своей любимой книгой «Краткую историю времени» Стивена Хокинга.

А в свободное время Николь учит китайский язык и мечтает связать свою жизнь с медициной.

В сентябре мы рассказывали историю белорусского вундеркинда Тимура Сушко.

13-летняя девочка из Великобритании превзошла Эйнштейна и Хокинга по уровню IQ-4

Ему  всего двенадцать, а он уже первокурсник Белорусского государственного медицинского университета. Удивительные способности к обучению у мальчика с раннего детства. Кроме того, он серьезно занимается плаванием и готовится выступить на Олимпиаде в 2020 году в Токио.

«Звездный мальчик» без намека на звездную болезнь. Тимур внимательно слушает преподавателя и до сих пор не может привыкнуть к такому вниманию журналистов. Что общего у белорусского мальчика и британской девочки? Смотрите здесь

# Дети # Фотофакт # Вундеркинд # Николь Барр

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