Массовое отравление детей в Мозыре после обеда в школьной столовой

Новости Беларуси. В Министерстве здравоохранения озвучили первые результаты проверки, связанной с массовым отравлением детей в Мозыре. Выяснилось, что продукты были завезены со склада госпредприятия «Школьное питание» и приготовлены на пищеблоках школ.

За сутки в инфекционное отделение местной больницы доставлено более 70 детей из четырех учебных заведений города. В основном это ученики младших классов. Утром они завтракали в столовой и уже вечером почувствовали себя плохо.

В больнице у всех детей врачи выявили пищевое отравление. Часть ребят после промывания желудка медики отпустили домой, 13 оставили для наблюдения. На данный момент их состояние удовлетворительное.

Сейчас эпидемиологи обследуют учреждения образования, объекты общепита и торговли. Следственный комитет по факту массового отравления возбудил уголовное дело. Уже опрошены руководители школ, в которых отравились дети, завпроизводством, работники пунктов питания. Продукты изъяты для исследований. Аналогичные меры будут проведены и в других школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда, в инфекционное отделение Мозырской городской больницы, дети стали поступать прямо из школьных столовых. Их тошнило, они теряли сознание. «Скорые» к этому крыльцу подъезжали одна за одной.

Большинству детей стало плохо в течение часа после приема пищи в школьной столовой. Но нескольких человек привезли уже ближе к ночи.

Лариса Пухальская, заведующая инфекционным отделением Мозырской городской больницы:

На данный момент к нам обратился 71 ребенок. Всем оказана соответствующая помощь, необходимая по состоянию, по диагнозу. И в отделение госпитализировано на данный момент 13 деток. Все они чувствуют себя неплохо, готовятся к выписке.

Среди госпитализированных – 9-летний Василий. Ребёнок получил пищевое отравление и упал в обморок в свой собственный день рождения. Вместо подарков – капельницы, вместо торта со свечами – промывание желудка.

Мама Васи – Анжела Михайловна – весь день провела в больнице. На ее глазах дети со всех уголков Мозыря прибывали в инфекционное отделение.

Анжела Клименок:

Ситуация была, конечно, не очень хорошая, потому что поступало детей очень много. «Скорые» привозили, но медики очень быстро оказывали помощь детям, очень быстро.

Пока врачи боролись с последствиями отравления, санитарные службы и сотрудники Следственного комитета искали его причины. Наиболее вероятным источником инфекции определили школьные кухни. Но вот незадача, меню в каждой школе свое. А заболели учащиеся четырех школ и гимназии. Да и сами дети утверждают, что ели не одно и тоже, ну, или почти не одно и тоже.

Школьники:

Я ел в обед макароны, колбасу, глазированный сырок и кусочек помидора. Потом, к последнему уроку, у меня стал болеть живот, я побежал в туалет, и меня вырвало.

Я съел котлету и помидор и кисель выпил. И сырки нам раздали.

Общим оказался только один пункт меню – глазированные творожные сырки. Их через централизованную поставку комбината школьного питания накануне получили все школы города. Учреждения, которые успели пустить их в реализацию, сегодня в печальной сводке. Остатки партии изъяты в ходе проверки.

Инна Салажкова, заведующая отделением эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии:

Все продукты, в том числе и глазированные сырки, они отобраны и находятся в лабораторных исследованиях. Сырки местного производства, местного производителя в Республике Беларусь.

Более точно источник инфекции будет назван позже, после получения результатов экспертиз. Они будут готовы в начале следующей недели.

Пресс-релиз по профилактике острых кишечных инфекций и пищевых отравлений:

Регистрация случаев заболевания ПТИ среди учащихся средних школ г. Мозыря предположительно связана с употреблением пищевых продуктов, завезенных со склада государственного предприятия «Школьное питание».

По факту массового отравления школьников Следственным комитетом Мозырского района уже возбуждено уголовное дело. Виновникам ЧП грозит до 3 лет лишения свободы.

Андрей Гриб, начальник мозырского районного отдела Следственного Комитета Республики Беларусь:

Одна из версий – это версия того, что заражение произошло в результате употребления некачественной либо испорченной пищевой продукции, продуктов питания. Поэтому мы должны установить, что это за продукты питания, допускались ли какие-либо нарушения в результате изготовления этих продуктов, хранения, перевозки.

Школы Мозыря работают в штатном режиме. Большинство учеников на занятиях, но есть и те, кто решил с учебой немного повременить. В местной гимназии, например, после пищевых злоключений на занятия не пришли многие.