Детская площадка обойдется жильцам минского двора в 17 266 000 белорусских рублей

Новости Минска. Однажды Оскар Уайльд говорил: «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми»… Как хотят осчастливить своих чад мамочки дома № 64 по улице Алтайская в Минске, в нашем сюжете…

Эта история началась в 80-х годах прошлого века. Именно в это время в столице был построен дом № 64 по улице Алтайская. Прошло более тридцати лет. Старики умирали, дом старел, дети росли... В общем, все текло, все изменялось... Впрочем, кое-что застыло в своем первозданном виде...

Татьяна Копенкова:

В нашем дворе нет детской площадки. В округе она у нас только одна. Наша площадка, которая относится к нашему дому, находится в очень плачевной ситуации.

Руководители местного ЖЭС №87, в ведомстве которого находится это недоразумение под названием «детская площадка», отправляют детей с родителями подальше. В соседний двор. Мол, там есть более-менее пристойная площадка. Но родители не хотят с этим мириться…

Во-первых, трёх горок на 40 сорок маленьких человечков не хватает, а, во-вторых, зачем людям ходить по чужим дворам, если у них есть свой…

Татьяна Копенкова:

Здесь была металлическая опора, на которую вешалась камера от велосипеда, она стояла на самом-самом краю, там ещё есть следы от неё. Так дети и катались на ней. Это единственные качельки были во дворе…

Кстати, даже так называемые качельки дети соорудили сами из автомобильной покрышки, привязанной к трубе... В общем, голь на выдумки хитра. Увы, образец детской фантазии и творчества запечатлеть не удалось.

Татьяна Копенкова:

После вашего звонка немного прибрали, красочкой покрасили, но с ребёнком негде играть. Но и за это, за то, что прибрались, хочется выразить благодарность.

До чего же довели наших граждан! Благодарить коммунальщиков за то, что они обязаны, повторяем, обязаны делать за наши же деньги — это верх терпения... или понимание собственного бессилия...

Дмитрий Вергейчик, исполняющий обязанности главного инженера ЖЭСа № 87:

Детские игровые площадки реставрируются по мере необходимости. Если она вышла из строя, то мы его сразу реставрируем, приводим в порядок.

Вышла из строя она давно… Но, почему-то, отремонтировали её только сейчас…И существует ли какой-нибудь план осмотра технического состояния площадок?

Дмитрий Вергейчик, исполняющий обязанности главного инженера ЖЭСа № 87:

Плана мы не имеем, но техническое состояние осматривается каждый год с сентября по октябрь.

Состояние осматривается каждый год, но жильцы утверждают, что детское оборудование не красилось лет десять… А сейчас хотелось бы перейти к самому наболевшему.

Если ЖЭС утверждает, что сделал абсолютно всё, что было в их силах, то кому же тогда платить за детское развлечение?

Юлия Панкова, юрист:

Совет тем родителям, которые хотят, чтобы их дети гуляли на хороших площадках, - это заключать самим договор с ЖЭСом на строительство площадок и решать эти вопросы через них…

Увы, но время, когда детские площадки оборудовались за счет городского бюджета, кануло в лету. С 2012 года Законодательство предусматривает, что жильцы приватизированных квартир, а у нас в стране таковых большинство, должны устанавливать детские площадки за свой счёт. Для общего взрослого развития приведем прейскурант на наиболее ходовые товары...

Детская горка обойдётся в 6319000 белорусских рублей.

Шведская стенка достанется за 4450000 белорусских рублей. И элементарная песочница будет установлена за 1335000 белорусских рублей.

Итого, самый простой комплект для детских игр, заметьте, даже без элементарных каруселей, обойдётся молодым семьям в 17 266 000 белорусских рублей. Сумма, согласитесь, немалая. Принудительно собрать ее со всех жильцов дома нереально и противозаконно... Осилить же самостоятельно молодым родителям установку детского оборудования очень трудно... Похоже, скоро детская фантазия найдет новые источники для развития... Как в случае с нашей покрышкой на детской площадке во дворе дома № 64...

Татьяна Копенкова:

Дети – цветы жизни. Но, к сожалению, сад у них очень и ещё раз очень нехороший…

Вот уж действительно, дети просто не понимают, что они делают, но вот взрослые совершают по-настоящему глупые поступки, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.