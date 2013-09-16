Копыльский дошкольный центр развития ребенка назван лучшим городским образовательным учреждением Минской области

Новости Беларуси. Воспитать вундеркинда. Копыльский дошкольный центр развития ребенка «Солнышко» назван лучшим городским образовательным учреждением на Минщине. Даже у двухлетнего ребенка здесь умеют рассмотреть творческие способности.

В учреждении работают сразу несколько студий: театральная, хореографическая, изобразительного искусства. С воспитанниками профессионально занимаются дефектологи. Причем, по собственным методикам. Таким образом, детсадовцы полностью подготовлены к школе. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.