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Копыльский дошкольный центр развития ребенка назван лучшим городским образовательным учреждением Минской области

16 сентября 2013 15:34
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Новости Беларуси. Воспитать вундеркинда. Копыльский дошкольный центр развития ребенка «Солнышко» назван лучшим городским образовательным учреждением на Минщине. Даже у двухлетнего ребенка здесь умеют рассмотреть творческие способности.

В учреждении работают сразу несколько студий: театральная, хореографическая, изобразительного искусства. С воспитанниками профессионально занимаются дефектологи. Причем, по собственным методикам. Таким образом, детсадовцы полностью подготовлены к школе. Подробности в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

# Дети # Фотофакт # Дошкольные учреждения

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