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Республиканский слет юных спасателей-пожарных проходит в оздоровительном центре «Зубренок»

13 сентября 2013 15:27
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Новости Беларуси. XVI республиканский слет юных спасателей-пожарных проходит в Мядельском районе. В Национальный детский оздоровительный центр «Зубренок» съехались молодежные лидеры из всех уголков страны. В каждой команде 24 человека в возрасте до 16 лет. Ребята будут участвовать в пожарной эстафете, полевых испытаниях, научатся оказывать первую медицинскую помощь.

Во время традиционной детской пресс-конференции юные спасатели смогут задать вопросы министру по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Дети # Детский лагерь «Зубренок»

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