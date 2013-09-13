Республиканский слет юных спасателей-пожарных проходит в оздоровительном центре «Зубренок»

Новости Беларуси. XVI республиканский слет юных спасателей-пожарных проходит в Мядельском районе. В Национальный детский оздоровительный центр «Зубренок» съехались молодежные лидеры из всех уголков страны. В каждой команде 24 человека в возрасте до 16 лет. Ребята будут участвовать в пожарной эстафете, полевых испытаниях, научатся оказывать первую медицинскую помощь.

Во время традиционной детской пресс-конференции юные спасатели смогут задать вопросы министру по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.