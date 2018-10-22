Как правильно фиксировать ребёнка в автокресле. Советы ГАИ

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции – Андрей Зырянов и временно исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова.

Почему так важно зафиксировать ребёнка в специальном кресле?

Александра Попова, временно исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Как показывают эксперименты, которые были проведены, если ребёнок хорошо зафиксирован в кресле, кресло соответствует возрасту ребёнка, соблюдены все правила безопасности ребёнка, то он не пострадает. В том случае, если ребенок находится на руках у матери, то велика вероятность того, что он при ДТП, при столкновении с другим автомобилем выпадет из рук и может также травмироваться.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома, подполковник милиции:

У нас было 7 происшествий в Минске, где детки являлись пассажирами, в шести они находились в детских удерживающих устройствах и только в одном случае ребёнок находился на руках у матери. Вы садите своего ребёнка в кресло не для сотрудников ГАИ, а, в первую очередь, для своей безопасности, поэтому ребёнок должен быть, действительно, зафиксирован. Очень часто родители ослабляют это, чтобы ребенку было удобнее, комфортнее, надевают на куртку, на какую-то верхнюю одежду и ребенок не зафиксирован в этом кресле. Поэтому очень важно, чтобы он плотно был застёгнут и при любом действии не вылетал из этого кресла.

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