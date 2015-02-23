Малые «звёзды» большого тенниса. Как вырастить Мирного и Азаренко?

Большой теннис с малых лет. Или «как вырастить будущих Азаренко и Мирного»?

Начать заниматься лучше с 4-х лет. В этом возрасте у малышей ещё не достаточно развита координация движений и физические упражнения такого характера развивают ловкость и внимательность.

Большой теннис отлично тренирует мышцы глаз. И для детей со слабым зрением это ещё одна возможность его улучшить.

Крепкие руки. Плечи. И спина. Выносливость и закалка характера. Плюсы можно перечислять бесконечно.

Для хороших результатов заниматься нужно каждый день. Групповые и индивидуальные тренировки с ракеткой и отдельные занятия по физической подготовке. Уже через месяц у детей улучшается самочувствие и общее состояние здоровья.