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Новая звезда YouTube: видео с 3-летней тхэквондисткой набрало более миллиона просмотров за сутки

21 февраля 2015 12:08
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Новости Великобритании. Софи Вонг три года. Но, несмотря на столь юный возраст, девочка уже завоевывает сердца интернет-пользователей своей целеустремленностью.

На видео она вместе со своим тренером разучивает правила (смотрите видео).

Девочка начала заниматься тхэквондо около месяца назад. Настойчивость и упорство дочери радуют родителей. Они не исключают, что в будущем малютка Софи свяжет свою жизнь со спортом.

Довольно часто детское хобби перерастает в увлечение всей жизни. Именно поэтому очень важно отнестись к выбору занятий своего чада ответственно.

А для того, чтобы удачно выбрать хобби по душе ребенка, нужно обратить внимание на то, чем он занимается дома. Как выбрать хобби для ребенка, приучить к спорту и с какого возраста учить иностранному и знакомить с компьютером? Советы психологов, мнения родителей – в сюжете программы «Большой завтрак» на СТВ.

# Дети # Развитие ребенка # Софи Вонг

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