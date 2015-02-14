Как в Беларуси с 2012 года проходила благотворительная акция «Большое искусство руками маленьких людей»

«Большое искусство руками маленьких людей» стало уникальным в своем роде проектом по приобщению детей и молодых людей с особенностями психофизического развития к искусству. Благотворительная акция началась в 2012 году и привлекла особое внимание творческими достижениями ребят-воспитанников.

Татьяна Герасимова, сотрудник благотворительной общественной организации:

Цель акции – раскрыть и развить творческие способности воспитанников домов-интернатов, как мы говорим, особенных людей, и показать всем, что возможности таких людей далеко не ограничены. Первый этап был художественным, в результате мы получили больше 50 уникальных работ. Второй этап был музыкальным, в результате его ребята вместе с артистами белорусской эстрады записала компакт диск. И третий этап – фотоэтап.

С воспитанниками домов-интернатов занимались профессионалы-наставники. Так, куратором первого этапа по изобразительному искусству стал известный белорусский художник Леонид Гомонов.

А результатом совместного творчества стали экспозиции картин ребят на различных площадках нашей страны и за ее пределами, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Следующий творческий этап был посвящен вокальному мастерству и прошел под руководством Анастасии Тиханович. Ребята спели дуэтом с белорусскими звездами, а также записали свой музыкальный диск.

Третий этап стал самым интересным для многих участников благотворительной акции и, прежде всего, для самих ребят.

Кроме сложных технических моментов, связанных с устройством и работой фотокамеры, которые им предстояло освоить, воспитанникам домов-интернатов предложили познакомить кураторов проекта с очень важной и сокровенной частью их жизни – рассказать историю о близком друге.

Татьяна Герасимова, сотрудник благотворительной общественной организации:

Мы очень долго думали вообще, как будет выглядеть выставка, что будут фотографировать ребята, что мы хотим показать этой выставкой. И в итоге после мастер-классов возникла идея показать жизнь изнутри домов-интернатов. И лучше всего эту жизнь показать через людей. Ребята фотографировали своих друзей, занятия. Не только фотографировали, но и рассказывали о них.

В течение года ребята осваивали новое ремесло и через объектив фотокамеры наблюдали за своими друзьями, фиксировали моменты, которые после стали прекрасными иллюстрациями к их рассказам.

Александр Конотоп, фотограф, куратор фотоэтапа благотворительной акции:

Почему мы решили делать не просто выставку с отдельными какими-то работами, а с коллажами в виде связанного рассказа? Потому что они не только фотографируют, они еще рассказывают, комментируют эти фотографии. Хотелось передать полностью настроение. Мы столкнулись с тем, что ребята общаются с небольшим кругом людей, у них не так много друзей, не такой большой кусочек мира они видят. Но тот кусок мира, который они видят, очень интересен. Поэтому то, что им было близко, скажем так, их жизнь, их друзья – мы про это и попросили их рассказать, поэтому получилась тема «Мой друг». Мы работали и смотрели, что получается, что у нас вызывает сложности, что не вызывает, что мы забыли с прошлого занятия, что мы помним.

Часто нескладные, но очень искренние наблюдения о своем друге на коллажах не стали исправлять и переписывать, потому что это особый мир и другое видение его граней.

Александр Конотоп, фотограф, куратор фотоэтапа благотворительной акции:

Когда я пришел и увидел, какие они все открытые, я очень редко встречаю таких людей в городе, на улицах. Они все как чистый лист, они тянутся общаться, им интересно то, что рассказываешь. И поэтому для преподавания это очень благодарная аудитория. Более того, я скажу что сейчас фотоэтап акции закончился, но они мне все пишут в Facebook, «ВКонтакте»: «Дядя Саша, а мы будем еще фотографироваться, а будем ли мы еще что-то делать?» И я понимаю, что у них осталось не только умение, которое мы им хотели дать, но и открыть для них какие-то новые перспективы, которые они раньше не видели. Это классно. Мне кажется, таких вещей должно быть как можно больше.