Падение девочки с 3-метровой высоты в минском аквапарке: в чем виноваты родители и как удалось избежать трагедии

Новости Беларуси. Телеканала СТВ следит за судьбой девочки, которая 31 января упала с третьего этажа минского аквапарка. Сейчас врачи борются за ее здоровье. 2 февраля ребенка перевели из реанимации в обычное отделение.

Тем временем расследованием инцидента, произошедшего в субботу поздно вечером, занимаются следственные органы. А родители девочки разыскивают женщину, на которую приземлилась их дочь. Благодаря именно такому стечению обстоятельств и такой относительно мягкой посадке ребенок остался жив.

Этот вечер семья решила провести в аквапарке. Вместе с папой полуторагодовалая дочка с легкостью преодолевала детские горки, купалась в небольшом бассейне. Одним словом, настроение у всех было веселое и беззаботное, пока не случилось то, что предугадать было крайне сложно.

Папа пострадавшей девочки:

Мы с женой и ребенком зашли в кафе перекусить, ребенок сидел в детском стульчике, она покушала, потом ей надоело сидеть, она стала капризничать. Я предложил жене поесть спокойно, а я посмотрю за ребенком. Ребенок направился к лестнице между этажами. Я стал на проходе, чтобы она не упала на лестницу. Она стала играться невдалеке. Подойдет к перилам, подержится, обойдет колонну, к перилам. Потом она за колонной на несколько секунд исчезла, и ее нет.

События развивались примерно так.

Папа стоял на этом месте, пока девочка играла у перил. Но, видимо, не несколько секунд отвлекся – семья пришла в аквапарк с большой компанией, и там тоже были дети. И в это время маленькая девочка, в которой буквально 50 сантиметров роста, проскользнула в небольшую щель.

Проем размером с ладонь на первый взгляд не представлял опасности. Но ребенок упал с трехметровой высоты.

Родители у двери реанимационного отделения в разговоре уже не на камеру признаются, что ожидали всякого: вдоль бассейна одну дочку гулять не отпускали. Но это падение могло стоить ребенку жизни, если бы не счастливый случай. Девочка буквально приземлилась на женщину, которая находилась ниже этажом.

Сейчас юная гостья аквапарка находится в больнице. Без травм все-таки не обошлось.

Евгений Миронец, врач-нейрохирург:

В целом сейчас состояние ребенка средней степени тяжести ближе к удовлетворительному. У нее есть перелом черепа. Она готовится к переводу из реанимации в отделение. Я думаю, если все пойдет хорошо, то к концу недели даже можем выписать домой. К сожалению, дети с черепно-мозговой травмой к нам обращаются до 30 человек в сутки.

В аквапарке говорят, что подобные случаи должны оставаться на совести родителей. Развлекательный комплекс проходил проверку на безопасность перед открытием, и сейчас администрация начала свое внутреннее расследование происшествия.

Независимо от его результатов, правила поведения в аквапарке неизменны.

В них написано, что здесь родители несут полную ответственность за безопасность своих несовершеннолетних детей, как и в любом другом общественном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто прав, кто виноват в этой истории, решат следственные органы.

Алина Змачинская, начальник отдела информации, развлечений и спецпроектов аквапарка:

Сейчас проходит служебное расследование. Мы передали в управление Следственного комитета по Минску видео с камер наблюдения. Сегодня утром мы приглашали главного архитектора проекта из Института, который проверял, соответствует ли ограждение всем нормам.

Кстати, в минском аквапарке в барах и ресторанах можно найти практически любой алкоголь: от недорого пива до элитного коньяка. К примеру, в аквапарке в Вильнюсе из горячительного только коктейли. Во Франции и вовсе запрет на спиртное.

И это еще один способ сделать пребывание в аквапарке безопасным, ведь даже в случае с очень внимательными родителями есть вероятность, что рядом окажется «разгоряченный» сосед, который не станет соблюдать правила поведения на воде, где может быть и ваш ребенок.