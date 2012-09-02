Как прошел День знаний в Минске и пострадавшем полтора месяца назад от наводнения Крымске

Новости Беларуси. 1 сентября первый звонок прозвенел в сотнях школ и гимназий по всей стране. А вот в российском Крымске, который два месяца назад пострадал от разрушительного наводнения, этот день ждали особенно. И благодаря невероятно быстрой работе белорусских строителей в местной школе, в уже восстановленном здании, прозвенел первый звонок.

Читать по слогам и первый раз держать в руке мел эти первоклашки будут в 29 гимназии. Это одна из 300 школ, которая только в Минске примет ребят в нынешнем учебном году. 1 сентября сюда пришли главные виновники торжества. В руках малышей букеты порой больше, чем сами малыши, на лице – сосредоточенность и улыбки. В страну знаний здесь отправились 156 детей.

Первоклассники:

Я хочу учиться, потому что в школе можно заниматься спортом и читать книги.

Я хочу, чтобы следующий урок был очень скоро, я хочу быть отличницей.

В школьном дворе не протолкнуться. Вспышки фотоаппаратов и волнение. За спинами детей – родители. Поправляя галстуки и бабочки, отправляют своих чад в долгий путь под названием школа. Не растеряться от такого внимания ой как непросто.

Валерий Толкач, отец первоклассницы:

Радость, которая присутствует у всех, говорит сама за себя. Новый коллектив, первые уроки. Все это неизвестное. Переживание присутствует.

Самый трогательный момент всего праздника – школьный звонок, возвещающий о начале учебного года. Выпускники эстафету передают малышам.

Первый звонок прозвенел накануне и в еще одной школе. Новостройка появилась в самом быстрорастущем районе Минска – Каменной горке. Школа – одна из шести новых в столице. В ней будут учиться более тысячи детей. Только первых классов здесь 12. Дом знаний оборудован по последнему слову техники: компьютерные и лингафонные классы, хореографический, спортивный и даже тренажерный зал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первоклассник:

Я иду в первый класс. Мене эта школа нравится. Для меня это праздник.

На школьную линейки в Острошицкий городок приехал президент, ведь его младший сын идет во второй класс. Именно в этот день Александр Лукашенко и Николай отмечают День рождения. У главы государства, традиционно, это обычный рабочий день, однако на этот раз плотный график был дополнен еще одним, приятным, моментом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Я не собирался выступать как президент. Но раз меня так представили, я попробую в двух ипостасях сказать доброе слово и напутствие всем вам, пришедшим на этот праздник.

Я хочу пожелать только одного – грызите гранит науки, родители, учителя и учащиеся. Все вместе. Если вы его будете грызть вместе, мы обязательно его или перегрызем, или сгрызем. Счастья вам, в добрый путь!

А это уже российский Крымск. Праздника в этот день здесь могло и не быть. Полтора месяца назад двор самой многонациональной школы Краснодарского края был похож на дно реки из-за наводнения.

Здание восстанавливали практически с фундамента белорусские строители. Практически по спецзаказу. Теперь в новом здании новая мебель, и вся белорусская. В компьютерном классе – наша техника.

Наталья Наумова, министр образования и науки Российской Федерации:

Беларусь – единственная страна, от которой приехали сюда представители, увидели беду, стали с нами рядом для ее преодоления. 25 дней здесь работали. Точно могу сказать: их помощь стала ключевой, чтобы этот объект открылся 1 сентября.

Уже 3 сентября для всех белорусских первоклашек начнутся, ни много ни мало, те самые школьные годы.

Первоклассники:

Даже несмотря на то, что мне тяжело будет, я все равно люблю школу.

Мне так нравится школа, что я хочу в нее ходить по выходным.