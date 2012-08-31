Сын Сталлоне скончался от сердечного приступа. Ситуацию могло усугубить курение

Новости США. Причиной смерти американского режиссёра Сэйджа Сталлоне, стал сердечный приступ. Спустя полтора месяца после скоропостижной смерти Сэйджа опубликованы результаты вскрытия. Токсикологический анализ тела мужчины не выявил в его организме следов употребления наркотиков или сильнодействующих лекарственных препаратов. По словам экспертов, Сэйдж Сталлоне страдал ишемической болезнью сердца, которая развилась у него на почве атеросклероза.

Смерть Сэйджа Сталлоне выглядела крайне загадочно. Он был молод, в мае ему исполнилось 36, склонности к депрессиям не было. С работой тоже всё в порядке: актёр, успешный продюсер, продвигающий на рынке старые фильмы 1980-1990 годов. Актёрский дебют Сейджа состоялся в 1990 году в пятой части знаменитой саги Сталлоне-старшего «Рокки». Затем Сэйдж снялся с отцом в фильме «Дневной свет» в 1996 году.

Сэйдж Сталлоне был старшим из двух сыновей Сильвестра Сталлоне от первого брака с американской актрисой Сашей Зак. Сталлоне и Зак прожили вместе 10 лет и развелись в 1985 году.

Напомним, американский режиссёр и сценарист Сэйдж Сталлоне, сын актёра Сильвестра Сталлоне, обнаружен мёртвым в своей квартире в Лос-Анджелесе в пятницу, 13 июля. 36-летний Сэйдж Сталлоне всего один день не дожил до собственной свадьбы.

Как заявил следователь Крэйг Харви, расследовавший «дело» Сталлоне-младшего, ситуацию могло усугубить чрезмерное курение. По словам родственников погибшего, в последнее время Сэйдж стал курить реже и перешел на электронные сигареты. Следователь также сообщил, что в крови Сталлоне были найдены остатки обезболивающего средства – гидрокодона, но этот анальгетик не мог спровоцировать смерть. Как выяснилось, медикамент Сэйдж принимал из-за осложнений, возникших после операции по удалению пяти зубов.



Вскоре после смерти Сэйджа в семье Сталлоне разгорелся скандал. Двоюродная сестра Сильвестра Сталлоне официально разорвала с ним все отношения. «Он наплевал на собственного сына! Никто, кроме членов нашей семьи, не видел и не знал, как Сэйдж тосковал по отцовской любви и заботе», – заявил Эдд Филити двоюродный брат скончавшегося Сталлоне-младшего.

«Это была естественная смерть», утверждает следователь Крэйг Харви. Напомним, Сильвестр Сталлоне был убеждён в том, что его сына убили. Для того чтобы выяснить истинную причину смерти, актер нанял одного из самых известных частных сыщиков США Скотта Росса. Ранее в интервью каналу NBC Сталлоне, едва сдерживая слезы, заявил, что потеря сына – невыносимая утрата для его семьи.

Сильвестр Сталлоне, американский актёр, режиссёр, сценарист:

Время, надеюсь, залечит эту рану, и я постараюсь преодолеть все связанные с ней трудности, которые сейчас кажутся мне невыносимыми. Но такова жизнь, и мы ничего не можем с этим поделать.

Не успел актер похоронить сына, как его сестра Тони-Энн Филити умерла от рака легких. 48-летнюю женщину выписали домой из больницы, чтобы она провела последние дни с семьей: близкие до последнего надеялись на чудо.