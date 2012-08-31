День знаний в Витебской детской больнице отметили с подарками, клоунами и праздничным концертом

Новости Беларуси. Начало учебного года 31 августа отметили в Витебской детской областной клинической больнице. На лечении там находится около 100 детей. Врачи вместе с волонтерами приготовили для маленьких пациентов подарки и праздничную программу, посвященную дню знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Иванова, главнй врач УЗ «Витебская детская областная клиническая больница»:

Мы сегодня проводим праздник, посвященный Дню знаний. Чтобы даже дети, находящиеся в больнице, могли почувствовать себя причастными к этому дню. Поучаствовать в празднике.

Волонтер:

Дети нам очень рады, врачи тоже нам очень рады. Все нас очень любят и всегда ждут. Наш лозунг – «улыбка лечит всё, смех лечит всё».