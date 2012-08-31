Лукашенко с сыном Николаем пришел на школьную линейку Острошицко-городокской средней школы

Новости Беларуси. 31 августа президент Беларуси Александр Лукашенко и его младший сын Николай отмечают день рождения. У главы государства традиционно обычный рабочий день.

Сегодня президент вместе с сыном Николаем пришел на школьную линейку Острошицко-городокской средней школы, где Николай учится во втором классе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Дорогие друзья! Я не собирался выступать как президент. Но раз меня так представили, я попробую в двух ипостасях сказать доброе слово и напутствие всем вам, пришедшим на этот праздник.

Прежде всего - о самом празднике. Вы знаете, это праздник особый. В нашей стране много праздников: и профессиональных, и политических, и просто домашних, по-настоящему семейных. Я бы поставил этот праздник в ряд таких добрых открытых семейных праздников.

Завтра у меня тоже очень напряженный и красивый день – мы открываем новый центр, где будем готовить будущих дипломатов нашей страны. Я думаю, что и из этой школы обязательно появятся в этом центре учащиеся, студенты, которые будут представлять нашу страну за рубежом.

Я хочу пожелать только одного – грызите гранит науки, родители, учителя и учащиеся. Все вместе. Если вы его будете грызть вместе, мы обязательно его или перегрызем, или сгрызем. Счастья вам, в добрый путь!