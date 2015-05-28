Детские оздоровительные лагеря Беларуси завершают подготовку к приему школьников

Новости Беларуси. 80% детских летних лагерей устранили нарушения правил противопожарной безопасности, выявленные работниками МЧС. К сезону готово большинство детских оздоровительных учреждений. Они примут летом около 350 тысяч школьников.

В детском оздоровительном лагере «Дружба», что в Гродненском районе, подготовку к новому сезону начали еще в феврале: приводили в порядок корпуса, укладывали дорожки, закупали новое оборудование. Говорят, обошлись косметическим ремонтом.

А масштабное переустройство завершили в 2014 году. Тогда на модернизацию лагеря затратили около семи миллиардов рублей. Замены требовали окна, двери и коммуникации, ведь оздоровительному учреждению уже около 50 лет.

Сейчас, что называется, в полной боевой готовности, осталось только пыль протереть. Уже ожидают аттестационную комиссию, чтобы получить паспорт готовности.

Алла Андрейчик, заместитель начальника детского оздоровительного лагеря «Дружба»:

Мы заменили крышу на детском корпусе и на медпункте. Сделали ремонт обеденного зала, новые столы приобрели. Очень много сделали, и дорожки плиткой забетонировали.

Готовы к сезону и большинство детских лагерей Минской области.

Владимир Михайлович работает в «Белых Росах» уже 10 лет. Каждую летнюю смену здесь оздоравливаются две сотни ребят. Сегодня директор еще раз осматривает «свою» территорию. До приезда школьников остались считанные дни.

Владимир Бендасов, директор детского оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

Проведен текущий ремонт во всех жилых комнатах, игровых комнатах, коридорах, холлах. Приобретено некоторое количество игрового оборудования. Остальное оборудование все отремонтировано, покрашено, приведено в порядок, чтобы оно соответствовало всем нормам отдыха и безопасного нахождения детей.

Кроме всего перечисленного, к новому сезону в «Белых Росах» приобрели необходимое столовое оборудование. И уже успели пройти санитарную проверку – все в норме. Здесь же провели еще одну большую работу: в комнатах установили душевые кабины.

Маргарита Хорько, заведующий хозяйством детского оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

Лагерь я прошла везде, в каждую дырку. И комнаты, и территория – все в надлежащем состоянии, ждем деток.

Провести модернизацию в «Белых Росах» стало возможно благодаря государственной поддержке. На подготовку к летнему сезону они получили более 100 миллионов рублей.

На укрепление материально-технической базы минских загородных детских оздоровительных лагерей были направлены и деньги, заработанные во время республиканского субботника.

Уже через несколько дней эта комната наполнится детским смехом. А до 7 июня свои двери распахнут все оздоровительные лагеря страны. За три летних месяца в них отдохнут около 350 тысяч белорусских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Голета, Юрий Корнелович Алексей Яршевич, Николай Лапин