20 юных минчан с болезнью сердца летом бесплатно пройдут курс лечения в одном из детских лагерей

Новости Беларуси. 20 юных минчан с болезнью сердца этим летом бесплатно пройдут курс лечения в одном из детских лагерей.

В благотворительной программе – не только кардиологическое обследование и оздоровительные процедуры, но и конкурсы красоты, творческие вечера и дискотеки.

Кроме того, как и в 2014 году, оздоровление пройдут еще 30 юных минчан, больных сахарным диабетом, и 70 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жанна Романовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

В этом году в летний период на оздоровление уедут 20 детишек в возрасте от 6 до 15 лет, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Оздоровление этих ребят будет проходить на базе реабилитационного центра в сопровождении взрослого. Будет произведена доплата до полной стоимости путевки.