Современные гаджеты VS дворовые игры: примут ли современные дети наши игры?

«Классики», «казаки-разбойники», «вышибалы» и «прятки». После этих слов у многих возникают ассоциации с детством и веселыми играми во дворе. Только вспомните: лето было золотым временем. Тогда нас было за уши не затащить домой. На улицу можно было бежать утром, а вернуться домой только поздно вечером с разбитыми локтями и коленками. Но всё же счастливыми.

Современные дети понемногу исчезают из дворов. Всё чаще они предпочитают дворовым играм современные гаджеты.

Вместе с детьми исчезает и культура дворовых игр. А ведь для нас «салочки», «прятки» и «догонялки» были не только способом развлечения, но и прекрасной возможностью потренировать свою фантазию, физические силы и смекалку.

Не было ни одной девчонки, которая бы хоть раз не прыгала через резиночки. А в «классики» и вовсе играли ещё в 19 веке.