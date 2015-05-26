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Современные гаджеты VS дворовые игры: примут ли современные дети наши игры?

26 мая 2015 09:28
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«Классики», «казаки-разбойники», «вышибалы» и «прятки». После этих слов у многих возникают ассоциации с детством и веселыми играми во дворе. Только вспомните: лето было золотым временем. Тогда нас было за уши не затащить домой. На улицу можно было бежать утром, а вернуться домой только поздно вечером с разбитыми локтями и коленками. Но всё же счастливыми.

Современные дети понемногу исчезают из дворов. Всё чаще они предпочитают дворовым  играм современные гаджеты.

Вместе с детьми исчезает и культура дворовых игр. А ведь для нас «салочки», «прятки» и «догонялки» были не только способом развлечения, но и прекрасной возможностью потренировать свою фантазию, физические силы и смекалку.

Не было ни одной девчонки, которая бы хоть раз не прыгала через резиночки. А в «классики» и вовсе играли ещё в 19 веке.

# Дети # Фотофакт # Воспитание детей # Максим Книга # Яна-Мария Кольчинская # Петя Нерушевич

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