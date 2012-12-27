Главная елка страны собрала 27 декабря во Дворце Республики более двух тысяч ребят из разных регионов Беларуси

Новости Беларуси. Это победители Олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований, дети, оставшиеся без попечения родителей, из опекунских, приемных и многодетных семей. Кроме того, в Минск приехали учащиеся Белорусской средней школы имени Франциска Скорины из Вильнюса и Рижской белорусской школы.

Всех детей с наступающим Новым годом поздравил президент Александр Лукашенко. Глава государства традиционно принимает участие в благотворительном празднике. И главная елка страны является кульминацией акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы - наши дети. совсем еще маленькие и уже взрослые, заставляете нас вместе с вами радоваться этому счастливому празднику. И иы, взрослые, стараясь сделать для вас этот день радостным, тоже радуемся. Мы каждый год, это стало традицией, приглашаем на главную елку страны, как журналисты называют наше мероприятие, и делаем это кульминацией великой акции, акции, имя которой «Наши дети». По всей стране, в каждом уголке к детям приходят взрослые, богатые люди и не очень, и все приносят детям подарки. Это великая акция. И только в Беларуси она приобрела такой масштаб.

Новый год радостен для вас еще и потому, что он еще одну радость приносит вам. Вы тоже не задумывались какую радость? Каникулы. Самое веселое, самое торжественное, насыщенное разными мероприятиями время. И я хочу пожелать вам, чтобы вы с пользой для дела провели эти дни каникул, чтобы посвятили себя музыке, чтению. Если устали от чтения, полностью посвятите себя спорту, чтобы вы были сильными и здоровыми. Это будет самая большая радость для нас, взрослых.

Вы побывали, как мне сказали, вчера на самых интересных объектах нашей столицы. Они достойны вашего внимания. Это ваши объекты, вам жить в XXI веке и ходить в эти прекрасные места. И я очень надеюсь, что эти красивые места подвигнут вас к тому, чтобы вы еще лучше любили нашу страну, чтобы вы были истинными патриотами нашего отечества.

Слова благодарности и признательности Александр Лукашенко адресовал учииелям, воспитателям и родителям.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Несколько слов тем взрослым, тем великим взрослым людям, которые сегодня находятся рядом с вами. Особенно учителям, и не только родителям, воспитателям, которые, конечно, сегодня обделены, я признаю это в этот праздничный день, вниманием государства, но мы это дело поправим в будущем году, но это истинные подвижники своего дела. Так, как они любят вас, не любит никто. Поэтому я желаю в предстоящие выходные побольше времени родителям провести со своими детьми, превратив Новый год в настоящий семейный праздник.

Дети увидели яркое интересное представление. В этом году на сцене небывалой красоты декорации. Музыкальная Сказка составлена по мотивам любимых детских произведений. Здесь и принц с принцессой, и Золушка, и Снежная Королева. Популярные песни прозвучали в новой аранжировке.

Благотворительная республиканская акция «Наши дети» стартовала 10 декабря и продлится месяц. Этой традиции уже 17 лет. Проводить такое мероприятие предложил глава государства. На призыв откликнулись и чиновники, и бизнесмены. С годами задачи акции не изменились. Главное – окружить детей любовью, заботой и вниманием.

Дети:

Это было моей мечтой – попасть в Минск. И она уже осуществляется.

От праздника я жду, чтобы он прошел очень хорошо, подарка большого, впечатлений. Я здесь уже второй день, мне очень нравится. Даже не хочу уезжать.

Здесь такая интересная атмосфера, все празднично. Когда я приеду, расскажу своим родителям, что здесь было интересно, что здесь я нашел новых друзей.

Мы с Дианой сюда попали за отличную учебу. Мы этого добивались.

Очень приятно. Ехали с большим ожиданием.

Здесь так красиво, нарядно. Все встречают праздники, все блестит. Я в первый раз, но мне очень понравилось.