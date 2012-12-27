Александр Лукашенко побывал на школьном утреннике сына

Новости Беларуси. На детском празднике в Острошицко-городокской средней школе Минского района побывал Президент и не просто в качестве главы государства, но и как отец ученика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во втором классе этой сельской школы учится его младший сын Николай. Дети с учителями подготовили замечательное новогоднее представление которое вместе с родителями школьников с удовольствием посмотрел Александр Лукашенко.

Школьники младших классов Могилевской средней школы №27 к утреннику готовились с особым трепетом. Пару лет назад, в детском саду, мамы наряжали их в сказочных героев. А теперь они в элегантных костюмах и в вечерних платьях. Но в Деда Мороза верят до сих пор.

Никита Домненко, 4 класс сш №27 Могилева:

Я верю в Деда Мороза. Нужно вести себя примерно, помогать маме, не пакостить, делать много хорошего. И тогда дед Мороз подарит подарок.

Анна Прохоренко, 3 класс СШ №27 Могилева:

Очень много радости. И когда получаешь подарок, хочется чтобы был каждый день Новый год.

Пока артисты на сцене, в зале скрестив пальцы за них переживают родители.

Ольга Иванчикова, мама:

У них свои впечатления, эмоции. Они готовятся, у каждого свои мечты и они ждут утренник.

Их глаза горят от счастья — затмевая елочные огни, и радостный смех — громче песен.

Сегодня подарки и поздравления для гомельских детишек в областном театре кукол. У кого-то из этих ребят нет родителей, некоторые приехали на представление в инвалидных колясках. Однако, глядя на их лица нет сомнения в том, что новогодние персонажи — Дед Мороз и Снегурочка способны творить чудеса.