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Гимназия №41 в Минске открыта после 2 лет ремонта

21 января 2013 07:09
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Новости Минска. 1 сентября в середине зимы. 41 гимназия сегодня встретила 325 долгожданных учеников. 2,5 года назад тогда еще школу на время ремонта покинули дети. Теперь же она предстала перед своими учениками и учителями в совершенно другом виде и в новом статусе. Не изменилось лишь одно: популярность учреждения.

Ученики 41 школы всегда были в первых рядах на соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Секрет успеха гимназии - в противоположностях: здесь всегда прекрасно уживались математики и художники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ученики:
Я рада, что я пришла в эту гимназию, я в нее поступила с хорошими оценками, я думаю, что буду здесь учиться дальше до 11 класса.
Я живу очень близко, и мне очень удобно ездить сюда.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Подарок, который сделал город сегодня этому учреждению образования, тем более, в рамках акции республиканской «Наши дети», очень весомый.

Марианна Скакун, директор гимназии №41:
Мы получили абсолютно обновленное здание, совершенно новые кабинеты, новое оснащение кабинетов, причем оснащение всевозможными компьютерными технологиями.

# Школы в Беларуси # Дети # Михаил Мирончик # Марианна Скакун # Мингорисполком # Минская гимназия №41 # Государственная политика

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