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В Минске прооперировано 7 детей с врожденным пороком сердца под руководством известного американского ученого

19 января 2013 09:57
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Новости Минска. Дар жизни для самых маленьких. В рамках благотворительного проекта «Детское сердце» в Минске прооперированы семеро детей с врожденным пороком сердца. Сложные операции проводились под руководством известного американского ученого Вильяма Новика.

За 13 лет совместной работы белорусских и зарубежных врачей медицинскую помощь получили более 400 детей. Сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Трухан, директор Белорусского детского фонда:
В ходе такой командной работы белорусских и зарубежных специалистов шло обучение наших врачей, и благодаря этим визитам доктора Новика, благодаря такой командной работе на сегодняшний день наш детский кардиологический центр на уровне а может, и лучше, многих европейских и зарубежных клиник вообще.

# Акции # Дети # Благотворительность # Александр Трухан

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