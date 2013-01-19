В Минске прооперировано 7 детей с врожденным пороком сердца под руководством известного американского ученого

Новости Минска. Дар жизни для самых маленьких. В рамках благотворительного проекта «Детское сердце» в Минске прооперированы семеро детей с врожденным пороком сердца. Сложные операции проводились под руководством известного американского ученого Вильяма Новика.

За 13 лет совместной работы белорусских и зарубежных врачей медицинскую помощь получили более 400 детей. Сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Трухан, директор Белорусского детского фонда:

В ходе такой командной работы белорусских и зарубежных специалистов шло обучение наших врачей, и благодаря этим визитам доктора Новика, благодаря такой командной работе на сегодняшний день наш детский кардиологический центр на уровне а может, и лучше, многих европейских и зарубежных клиник вообще.